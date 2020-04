Los Consejeros Regionales, en fallo dividido, aprobaron el Plan de Desarrollo y la cartera de inversiones para los habitantes de la Provincia de Capitán Prat por más de 123 mil millones de pesos, correspondiente a la Política Nacional de Zonas Rezagadas que tiene como objetivo disminuir brechas sociales y de desarrollo en las comunas aisladas, en este caso Cochrane, Tortel y O`Higgins, focalizando recursos de manera coordinada intersectorialmente.

Coyhaique.- Se trata de la ejecución de 66 iniciativas en materia de conectividad, infraestructura, fomento productivo, riesgos naturales y ordenamiento territorial, financiadas a través de fondos sectoriales, FNDR y Convergencia de Zonas Rezagadas para el período 2020 – 2027, entre ellos; pavimentos de algunos tramos ruta 7 sur, energía eléctrica Tortel, fibra óptica Tortel – O’Higgins.

La Intendente Regional, Geoconda Navarrete, indicó que “vamos a trabajar exclusivamente con la Provincia de Capitán Prat que involucra a sus tres comunas (…) de manera de promover el desarrollo productivo junto con entregar infraestructura que permita mejorar la calidad de vida de sus vecinos”.

En la misma línea, el presidente del CORE, Sergio González, manifestó que “sin duda que el Consejo Regional nuevamente responde a las expectativas de desarrollo de nuestra región y hoy día con este Plan da muestra de una votación con una mayoría que entrega la posibilidad a que esta Provincia en este período logre acceder a muchos beneficios en mejoras de calidad de vida que hoy día no tienen”.

En tanto, el Gobernador de la Provincia de Capitán Prat, Gustavo Márquez, destacó el trabajo conjunto. “Agradecer el enorme trabajo de todos los organismos del Estado, de la Diplade, del Consejo Regional de los tres municipios de la Provincia y de sus vecinos que han participado y trabajado arduamente en conjunto con esta Gobernación en la elaboración de estas iniciativas (…). Destacar la cantidad de personas y brechas que van a disminuir en este territorio apartado, aislado pero de muchas oportunidades”.

Por su parte, los Consejeros de la Provincia de Capitán Prat, se refirieron al Plan presentado por la División de Planificación y Desarrollo del Gobierno Regional.

“voté positivo pero con algunas incertidumbres frente a este plan. Hay algunas etapas de este proceso que me hicieron ruido y que tiene que ver con participación ciudadana dado que hay varias organizaciones que señalan que no tuvieron la oportunidad de participar. Hay algunos caminos que no tienen la bajada concreta, no se dejaron con nombre y apellido y se dejó un marco para obtener dinero y ejecutarlos” señaló el Consejero, Carlos Campos.

“No he quedado conforme con todo el trabajo que se ha realizado (…). Hay varios caminos secundarios en la comuna de Cochrane, Colonia Sur, Maitén, interior Río Neff, sector pasarela Lago Vargas donde por años ha habido inconvenientes para avanzar en estos caminos. Nosotros estamos decididos a que se incorpore presupuesto para expropiaciones en aquellos sectores donde no se pueda avanzar en estos caminos” finalizó el Consejero, Jorge Abello.