Seremi de Trabajo de Aysén, Andrea Ponce, detalló que la propuesta busca proteger a estos trabajadores/as frente a diversas catástrofes que afecten a la economía, no sólo frente al Covid 19.

Coyhaique.- Este miércoles en La Moneda, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, anunció la creación de un nuevo Seguro Social de Protección de los Ingresos para Trabajadores Independientes que emiten boletas de honorarios.

La Seremi de Trabajo y Previsión Social de Aysén, Andrea Ponce, explicó el contexto de esta iniciativa, “El Gobierno del Presidente Sebastián Piñera está haciendo un esfuerzo por ampliar el espectro de seguridad social, intentando abracar diversos ámbitos para llegar con apoyo económico y social a los distintos grupos de nuestra población, que se han visto afectados por el Covid 19. Debemos recordar que esta pandemia, es una emergencia sanitaria que estamos viviendo a nivel mundial y, sin lugar a dudas, nos afectará a todos, por ello, tenemos que estar unidos y buscar acuerdos para que salgamos fortalecidos de esta crisis”.

Sobre el proyecto de ley, la autoridad del trabajo detalló algunos de los alcances de esta propuesta, “uno de los grupos que no estaban incluidos en las medidas anteriores del Gobierno, eran los independientes. Ellos no cotizan en el Seguro de Cesantía, por lo tanto, no pueden acceder a dicho sistema, como sí lo poseen los trabajadores dependientes con contrato de trabajo. Por ello, valoramos enormemente este proyecto de ley busca crear un nuevo Seguro Social, para dar protección a los ingresos de aproximadamente 1,2 millones de trabajadores y trabajadoras a honorarios a nivel nacional. Esta iniciativa nace a raíz de lo que estamos padeciendo en el contexto del Covid- 19, pero hay que destacar que se trata de un Seguro Permanente, que permitirá proteger a estos trabajadores/as no sólo frente a esta pandemia, sino también en el futuro, frente a circunstancias excepcionales, tales como catástrofes de origen natural, calamidad pública, crisis económica, crisis sanitaria u otros similares, que afecten negativamente los ingresos de estos trabajadores.”

El beneficio pretende cubrir a quienes vean una baja de sus rentas de al menos un 20%, respecto de su ingreso promedio de los últimos 12 meses, anteriores al 1° de abril de 2020. Además, se incluye un componente de seguridad social, con pisos y techos de cobertura. De esta manera, el fondo cubrirá el 70% de la caída para los que tienen ingresos de honorarios menores o iguales $320.500. Si el ingreso está sobre ese monto, se cubre un porcentaje de la caída. Con este proyecto de ley, los trabajadores podrían acceder a 3 pagos de hasta $500 mil, continuos o discontinuos, en un período de 9 meses.

El Seguro de Protección de Ingresos de los Trabajadores Independientes, se financiará con una cotización de cargo del trabajador/a, que se pagará anualmente en cada Operación Renta de abril. Dicha cotización corresponderá a un 0,4 % de los ingresos brutos mensuales declarados por éste. De esta forma, ya no estarán más desprotegidos frente a circunstancias adversas como esta pandemia del Coronavirus.

Junto a ello, las autoridades nacionales confirmaron que este año -en el marco del Covid-19-, el Estado aportará recursos fiscales por US$ 300 millones al Fondo de Protección de Ingresos, para el pago de los beneficios de los trabajadores independientes que soliciten prestaciones luego de ser aprobada la ley por parte del Congreso.