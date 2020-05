Intendente Geoconda Navarrete graficó en ellos –la conmemoración de la fecha- debido a su importante rol en medio de la pandemia por Covid-19 señalando que “han estado ahí, dispuestos a colaborar y ayudar”.

Coyhaique.- Una jornada especial se vivió ayer viernes al conmemorarse un nuevo Día del Trabajador, jornada que desde el Gobierno –encabezado por la Intendente Geoconda Navarrete- aprovechó para destacar a los hombres y mujeres que se desempeñan en los distintos rubros productivos.

En esa línea, la ejecutivo expresó que el anhelo del Gobierno “es decirle a todos nuestros trabajadores desde el norte de la región y hasta muy al sur, que esta conmemoración del Día del Trabajador nos encuentra en un escenario distintos, donde estamos todos unidos haciendo frente a una pandemia mundial, donde la primera preocupación que tenemos es la vida de nuestros seres queridos, vecinos y conciudadanos”, dijo.

Acto seguido, la representante del Presidente Sebastián Piñera en la región recalcó de forma especial el trabajo de las personas del mundo de la salud, por todo su trabajo desde que se desatara la pandemia del Covid-19.

“Quiero simbolizar ese reconocimiento de trabajo, entrega y esfuerzo en una persona que es un trabajador de la primera línea, un trabajador que fue primero de nuestra región vivir el hecho de haber sido contagiado con el Covid-19; me refiero a Avelino Urrieta, TENS del Hospital de Coyhaique quien ha pasado una larga evolución tras ser contagiado por atender a otra persona, por entregar y restaurar salud a alguien”, dijo.

Además, la Intendente Geoconda Navarrete agregó que junto a Avelino “son muchos los trabajadores que han estado durante todos estos ya casi dos meses colaborando para contribuir a nuestra seguridad y quiero con ello, reconocer a todos los trabajadores –desde Villa O´Higgins por el sur y Melinka por el norte- pasando por todas y cada una de las postas, Cesfam, Cecofs, consultorios y los hospitales porque que han estado ahí, dispuestos a colaborar y ayudar”, dijo.

Las palabras de la Ejecutivo fueron muy bien recibidas por el profesional Avelino Urrieta quien, tras la reunión que sostuvo con la primera autoridad regional y la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, señaló su “total agradecimiento a todas las autoridades por el apoyo que me entregaron en el momento que fui contagiado en el hospital prestando atención como TENS en el servicio medicina” compartiendo las palabras para “aquellas personas que trabajan en el Hospital Regional de Coyhaique, mis colegas, que está día a día entregando la fuerza a esos pacientes que lo necesitan”.

El profesional también le pidió a la población tener un comportamiento acorde el momento que estamos viviendo como sociedad, haciendo especial hincapié a “que sigan respetando las indicaciones de las autoridades sanitarias ya que gracias a esas precauciones que todos hemos llevado a cabo, tenemos poca cantidad de pacientes contagiados” añadiendo que “expresarle mi cariño y respeto a todas esas personas que están entregando, día a día, lo mejor de ellos para entregar un buen servicio a los pacientes hospitalizados”.

Por último, Urrieta le entregó su apoyo a la familia de Chile Chico asegurando que “todo lo malo va a pasar, en algún momento nos vamos a sentir orgullosos por cómo lo estamos haciendo como región porque estoy seguro que todos juntos vamos a salir adelante”.

En su calidad de seremi de Salud, Alejandra Valdebenito coincidió con la ejecutivo y el profesional, destacando la labor diaria de los miles de funcionarios del sector, expresando que “esta pandemia nos ha entregado grandes lecciones y una de ellas tiene que ver con el gran tratamiento no pasa por otra cosa la solidaridad y el sentido de comunidad y por eso quiero agradecer el trabajo de los funcionarios de la seremi, de las comunas de la región que día a día e incansablemente han entregado todo su servicio a la comunidad y la salud de las personas; han sido estrictos pero es gracias al trabajo de cada uno de ellos, en cada una de las aduanas, es que el virus hoy día lo hemos podido controlar y modelar”.

Controles

Tal como se informó durante toda la semana, el jueves por la tarde se iniciaron los controles carreteros a fin de evitar los desplazamientos innecesarios con motivo del feriado de fin de semana.

En tal sentido, el General de la Defensa Nacional de Aysén, Joaquín Morales, indicó que durante las primeras horas de control “fueron controlados en los distintos puntos de ingreso y salida de las localidades de la región 925 vehículos y devueltos un total de 7; esto da cuenta que los habitantes de la región han asumido con mucha responsabilidad esta tarea de contribuir a través de las medidas impuestas a evitar que la gente se contagie”.

En relación a las personas sorprendidas por infringir el toque de queda, Morales agregó que fueron un total de 21 personas, todas en la ciudad de Coyhaique.