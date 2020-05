El edil de Chile Chico espera reuniones más ejecutivas para dar soluciones concretas, reales y a corto plazo a los trabajadores y trabajadoras de la comuna, que junto a sus familias no pueden seguir esperando.

Chile Chico.- La semana recién pasada estuvo en Chile Chico la Intendenta Geoconda Navarrete, autoridad que realizó una serie de actividades pero ninguna de ellas con dirigentes sociales y sindicales para abordar, por ejemplo, el complejo escenario laboral y económico que enfrenta la zona desde hace ya un par de años.

La presencia de la primera autoridad regional, se da justamente un día antes de la conmemoración del día internacional del trabajador y trabajadora. Ocasión en la que los anuncios en esa materia fueron escasos o muy pobres.

El Alcalde de la comuna, Ricardo Ibarra Valdebenito, realizó un análisis de la visita de quien representa en la región al Presidente de la Republica, pero no quiso dejar pasar la ocasión para saludar a todos los trabajadores y trabajadoras de la zona, a los emprendedores, a quienes se desempeñan en las distintas áreas, como así también a quienes ya finalizaron su etapa laboral y que lamentablemente intentan sobrevivir con “pensiones miserables”.

“Un saludo muy especial a los que fueron trabajadores y hoy viven de unas pensiones miserables, que un Estado mezquino y egoísta no ha querido mejorar. Este país que ha sido el gran negocio de los empresarios chilenos y extranjeros, ha permitido privatizar casi todo en Chile, las carreteras, el agua, la luz, todo eso es de privados. Pero lo que es peor, las pensiones, el futuro incierto, porque cuando uno termina su vida laboral se acoge a la jubilación, que significa jubilo, pero en realidad da más miedo jubilar que seguir trabajando, porque de júbilo no tiene nada”.

Seguido de ello, el Alcalde Ricardo Ibarra, comentó lo que fue una reunión del Comité de Emergencias a la cual fue convocado en la Gobernación Provincial y que presidia la Intendenta Geoconda Navarrete, donde las expectativas del edil eran abordar la real emergencia de la comuna, como es, el desempleo, el complejo escenario económico y no seguir analizando las cifras de detenidos en toque de queda, las recomendaciones que ya todos conocen y están ampliamente difundidas.

“Yo pensé que íbamos a hablar de aquí en adelante como va a ser la distribución de recursos, si es que hay fondos de emergencia y cuando iban a llegar, porque ya llevamos más de cuarenta días con el tema de contingencia. Pensamos también que íbamos a conversar sobre el futuro de Chile Chico, ¿cuándo se construye el hospital?, ¿cuándo empieza la pavimentación del camino Chile Chico cruce Bahía Jara?, porque también esa es una generación de empleo y una reactivación económica para el pueblo, pensé que de eso íbamos a hablar. Yo hice las consultas relacionadas con el tema de empleo, lo que se relaciona con los costos de luz y agua, ¿cómo se iba a pagar?, porque la respuesta es que se va a pagar cuando termine esto, pero, ¿cuánto va a ser el saldo en la cuenta de los vecinos?, si es que va a existir algún subsidio, no hubo respuesta. Y en realidad, después de eso yo me retiré porque creo que no estaba a la altura de una convocatoria de una Intendenta, para conversar de temas que fueran importantes para este Alcalde, porque yo represento la voluntad de la ciudadanía porque tengo que dar respuestas y si no estaban las respuestas me retiré de la mesa”.

Otro tema bastante llamativo para la comunidad y el Alcalde fue que la visita de la representante en la región del Presidente Piñera, se haya hecho con un inmenso despliegue militar y de seguridad, dejando de lado las inquietudes de la gente y alejando cada vez más al Gobierno de la gente.

“Se hizo un despliegue militar y policial increíble, digno del tiempo de la dictadura militar. Hoy el pueblo necesitaba que la Intendenta trajera cosas concretas, cosas reales, lo que esperábamos los chilechiquenses era que se juntara con la gente y escuchara. La realidad que se llevó y que se la pintó la Gobernación, no es la realidad de la comuna de Chile Chico Intendenta, la realidad es otra y la invitamos con el mayor de los respetos a sentarse a la mesa a conversar. Aunque debemos decir que esta invitación se la hemos hecho varias veces, no ha querido y esa es la gran deuda que tenemos todos, de un Gobierno que está en una elite de gente con mucha plata, mientras el pueblo sigue en las calles como paso en el estallido social y pasa día a día, quizás silente pero no dormido”.

El Alcalde Ibarra, lamentó que hoy tengamos autoridades que viven una realidad muy distinta al común de la gente, donde las familias deben buscar como parar la olla día a día, algo que no logra visibilizar “un Gobierno de empresarios”, enfatizó.

“Yo lo manifesté en la reunión de emergencia cuando la Seremi de Salud empezó a hablar de quedarse en su casa, no salir, esa es una utopía para la gente que tiene que vivir de algo, porque los que estábamos en esa mesa, todos éramos funcionarios públicos, también las fuerzas armadas y lógicamente tienen su sueldo asegurado. Por eso digo que siempre existe la diferencia entre estas personas y el mundo real, la gente que necesita no estaba en esa reunión, la gente que necesita está en su casa esperando que nosotros como autoridades planteemos alguna solución, porque para eso nos eligieron. El mundo real es el mundo de la gente, el mundo que tiene que parar la olla, que tiene que pagar la luz, el agua, que tiene que vestir a su hijo, ese es el mundo real pero ello parece que no existe en un Gobierno de empresarios”.

Finalmente, el Alcalde de la comuna de Chile Chico, Ricardo Ibarra, aseguró que este difícil momento que vive la zona y el país, solo se podrá enfrentar con la unidad de la gente, de todos los trabajadores y trabajadoras, donde muchas veces la protesta también se transforma en una herramienta válida para exigir apoyo concreto de quienes no son capaces de ponerse en el lugar de las personas que necesitan con urgencia salir adelante y para ello “el Gobierno debe mostrar acciones concretas ahora”, sentenció Ibarra.