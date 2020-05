Bastante preocupados se encuentran los vecinos del comité San Luis Guanella de Coyhaique y el diputado Miguel Ángel Calisto, luego que se cayera la licitación que permitiría el inicio de la construcción de sus hogares, lo que genera un nuevo retraso en este proyecto habitacional.

Coyhaique.- Según el diputado Calisto, “estamos muy preocupados por la situación que afecta a este comité. Hemos trabajado por mucho tiempo para que puedan acceder a su casa propia. Ellos tienen proyecto, los subsidios y el terreno. Lamentablemente esto se ha demorado por la falta de agilidad, tanto del Serviu como de la Municipalidad de Coyhaique”.

Calisto agregó que “hoy están entrampados en la licitación de este proyecto habitacional. Queremos que se pueda garantizar que esta licitación se haga lo antes posible, porque se pierde tiempo para avanzar en la construcción de las viviendas. Acá se está afectando a muchos adultos mayores, a personas con discapacidad que están esperando hace mucho tiempo su vivienda”.

Según Tatiana González, Presidenta del Comité San Luis Guanella, “en este momento nos encontramos en nada se podría decir otra vez, porque estamos esperando desde el año pasado la resolución, debido a esto, el proyecto no ha podido continuar con la licitación, por lo que se tiene que volver a licitar, y esto no se ha hecho”.

“Si hubiese llegado la resolución antes de los noventa días que podía esperar la empresa, se hubiese podido empezar con la construcción, pero como no llegó, la empresa tuvo que volver a subir sus documentos al portal y se olvidaron de una boleta. Esto significó que no se pudo continuar y se tiene que volver a licitar”, indicó.

La dirigente indicó que hubo poca flexibilidad, asegurando que “si se hubiesen puesto de acuerdo el Serviu con la Municipalidad, se hubiese llegado a un término más rápido, cosa que aun no sucede. Como comité nosotros llevamos 10 años y la resolución la estamos esperando desde noviembre del año pasado”.

“Hace como dos semanas atrás envié una carta al Consejo Regional pidiendo que nos ayudaran a agilizar este trámite, pero no hemos tenido respuesta. También he solicitado una reunión con el alcalde y el Seremi para ver si esto se puede agilizar y no sea nuevamente un a licitación tan larga”, señaló.

Finalmente, la dirigente argumentó que “nosotros cada vez que tenemos problemas nos comunicamos con el diputado Calisto y nos ayuda a solucionar, tener reuniones y hacer esto más corto. Nosotros tenemos muchos adultos mayores, muchos discapacitados, por lo que se está haciendo muy complicado en este minuto la espera”.