“Si bien la urgencia hoy la tiene el tema del Coronavirus, no podemos abstraernos de prioridades humanas y sociales tan significativas como ésta”.

Valparaiso.- “Cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes, estamos hablando de un sector de nuestra comunidad de enorme sensibilidad, en todo sentido”. Con estas palabras, el senador David Sandoval Plaza, inició su intervención este martes, durante la discusión del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia.

En ese sentido, el parlamentario lamentó que a lo largo de los años, se hayan dado una serie de situaciones en las cuales el Estado no ha sido capaz de generar las condiciones para un desarrollo integral y armónico como corresponde en este ámbito. “Qué más natural y lógico que un Estado cree la institucionalidad necesaria suficiente y acorde para lo que significa la protección, resguardo y adecuado ejercicio de los derechos que le asisten a los niños”, puntualizó.

Por lo mismo, cuestionó la permanente y sistemática actitud reactiva que se ha tenido frente a distintos hechos, entre ellos, lo acontecido en una institución colaboradora del Sename en Hualpen, donde se conocieron antecedentes sobre el abuso sexual de menores. “Si no fuese por lo acontecido en Hualpen, no estaríamos tratando este proyecto. Y creo que llegó el momento de ir actuando en consecuencia frente no solamente a esto, sino que a un cúmulo de situaciones que la sociedad nos está demandando y en el cual necesitamos una conducta totalmente renovada en la forma de hacer las cosas”, enfatizó.

“Es triste que cada cierto tiempo, emanado ya sea de entidades públicas o privadas, nos encontramos con sendas denuncias de hechos de abuso a los que son sometidos niños, niñas y adolescentes”, agregó.

En ese contexto, Sandoval recordó el trabajo que se ha realizado en el útltimo tiempo en materia legislativa para abordar este tema. “Me tocó en la Cámara de Diputados tramitar diferentes iniciativas, entre ellas, la Defensoria de la Niñez, las modificaciones del Sename, la subsecretaría de la Niñez, el rol de los tribunales de Familia, así como el papel de los propios municipios, con la creación de las OPD, entidades que procuraban hacerle mella, de alguna manera, al fondo del problema”, precisó.

Por ello, es que valoró la importancia de que se cree una nueva institucionalidad, independiente de la situación actual que vive el país, a partir de las consecuencias del Coronavirus. “Si bien la urgencia la tiene hoy la pandemia, no podemos abstraernos de prioridades humanas y sociales tan significativas como ésta”, señaló, agregando que se debe poner en prioridad aquellos temas permanentes “como son la protección de los niños”.

En ese sentido, insistió en que es triste lo acontecido en Hualpen, como han sido triste también las decenas de casos en los cuales los niños han visto vulnerados sus derechos, recalcando que esto no resiste más discusión. “Aquí el acento tiene que estar puesto en los niños, las niñas y los adolescentes. Voto a favor, con ese llamado a la prioridad de poner aquellos temas que, como sociedad, son más permanentes que cualquier otra circunstancia”, concluyó.