El espacio cuenta con un equipo biopsicosocial, que al regreso a clases estará dispuesto para brindar una atención especial, según la información que entreguen los apoderados y profesores.

Chile Chico.- El Alcalde Ricardo Ibarra, el jefe del departamento de educación municipal Eduardo Montti y la directora de la escuela básica de Chile Chico Carolina Lazo, inauguraron la sala de contención emocional, dispuesta para el momento en que se retomen las clases, interrumpidas tras la emergencia sanitaria.

La máxima autoridad comunal, relevó el importante trabajo que ha estado desarrollando el equipo de la escuela de “la ciudad del sol”, tal como ha ocurrido también en los establecimientos del interior de la comuna en Mallín Grande, Puerto Guadal y Puerto Bertrand.

“Después de tantos días en esta incertidumbre, donde justamente la demasiada información negativa provoca esta situación de ansiedad en la gente, que finalmente termina pasándonos la cuenta. En ese contexto, felicitar a la escuela de Chile Chico que se adelanta a eso y hoy día ya tiene lista la sala de contención emocional con sus profesionales y con toda la disposición que muestra la directora y todo su equipo para tener este tipo de atención en los niños y también en los trabajadores de la escuela, que va a ser de mucha ayuda. Así es que, yo los quiero felicitar a ellos, porque cada vez que tenemos buenas noticias habla bien de la comunidad escolar, no solamente de Chile Chico sino que también de Mallín Grande, Puerto Guadal, Puerto Bertrand, que a pesar de que no estamos con los niños en clases, están haciendo una serie de actividades”.

Porque hay que estar preparados para el retorno a clases y el apoyo a los estudiantes, añadió la directora de la escuela de Chile Chico, Carolina Lazo. “Y una de las cosas fundamentales que tenemos que abordar es el estado emocional de nuestros estudiantes y para eso tenemos lista nuestra sala de bienestar con nuestro equipo biopsicosocial, porque no es solamente la dupla que trabaja generalmente en todos los establecimientos, sino que también tenemos un terapeuta que es de profesión médico. Todo esto pensando que al retorno los niños van a estar con un estado emocional alterado, que nosotros tenemos que tratar de equilibrar para que ellos logren los objetivos”.

A esto se suman otros espacios que se están recuperando y mejorando en la escuela básica de Chile Chico, donde todo el equipo ha colaborado para que en el retorno a clases las instalaciones sean lo más acogedoras posibles y que presenten alguna sorpresa para los y las estudiantes.