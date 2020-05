A más de cincuenta días de haberse decretado el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe por Calamidad Pública, muchos jóvenes a lo largo del país se encuentran realizando el servicio militar, apoyando a la comunidad para enfrentar la amenaza del contagio del Coronavirus.

En nuestra región, jóvenes provenientes de la Región Metropolitana, Región de O´Higgins y de distintas localidades de la Región de Aysén, llevan más de trece meses como conscriptos, viviendo una experiencia especial y a disposición de nuestros compatriotas, para ayudar día a día en distintas actividades, con la finalidad de evitar el contagio y propagación del COVID-19.

Este fin de semana, y específicamente el domingo, se celebra el día de la madre, instancia en la cual todas las personas recuerdan a quien nos trajo al mundo y nos dio los primeros cariños y enseñanzas, las cuales nos marcan para el resto de la vida.

Algunos jóvenes que realizan el servicio militar en la ciudad de Coyhaique, enviaron un emotivo saludo a sus madres en esta fecha especial, es así como el Sargento 2do. Conscripto Gustavo Mundaca Medina, de la Compañía Logística Divisionaria N°4 “Coyhaique”, menciona…”quiero enviarle un saludo muy especial a mi mamá, en su día, su nombre es Mercedes Medina Beltrán, se encuentra en la comuna de Hualqui en Concepción, quiero enviarle un fuerte abrazo, un beso grande, que me esté esperando, que ya me queda poco en el apoyo que estoy realizando, lo que es parte de mi labor…un fuerte abrazo y un beso a toda mi familia, y que me sigan esperando, acá me están manteniendo bien y debo seguir apoyando a la comunidad…”

La Cabo 2do. Conscripto Fernanda Céspedes Gutiérrez, de la Compañía de Telecomunicaciones N°8 “Coyhaique”, relata…”en este día, quiero desearle un feliz día a mi madre que vive en Chile Chico, su nombre es Gilda Gutiérrez Quinzacara… en este día quiero que estés muy bien aunque yo no esté presente, te mando toda mi fuerza, cariño y apoyo, todo el amor del mundo que puede recibir una madre, quiero que seas fuerte, porque pronto estaré en casa, te quiero mucho mamá…”

Por último, el Cabo 2do Conscripto Andrés Guajardo Contreras, del Batallón de Infantería N°26 “Aysén”, saluda a su madre diciendo…”quiero enviarle un saludo a mi madre, que está en la comuna de Buin, en Santiago, quiero decirle que la extraño mucho, extraño sus regaloneos y caricias…te envío un abrazo y un beso muy fuerte en la mejilla como los que tú me das…”