Dicho mecanismo también beneficiará, una vez que se concrete, a poco m´ñas de 1 millón 700 mil familias a nivel nacional.

Aysen.- A la espera del ingreso del veto presidencial al Congreso, respecto del proyecto de ley que crea un Ingreso Familiar de Emergencia, el senador David Sandoval Plaza, relevó la importancia de este instrumento, el cual, de concretarse, beneficiará a poco más de 12.760 familias en la región de aysen.

Durante la discusión de esta iniciativa en la Cámara Alta, el parlamentario indicó que “hablando con la gente y alcaldes de la región, me señalaban la importancia de avanzar en la búsqueda de alternativas para hacer frente a este tema”, agregando lo necesario que son este tipo de apoyos. “Los que están sufriendo hoy día, son las (personas) que no tienen esta formalidad”, aseguró, agregando que “afortunadamente el Seguro de Protección del Empleo ha impedido que más de 500 mil trabajadores estén en la calle”.

Además, Sandoval dijo entender que nunca una ayuda va a ser suficiente, absoluta o total, por lo cual, lo más probable es que en un tiempo más, se estará nuevamente discutiendo la búsqueda de otro mecanismo de ayuda, si bien insistió en que este Ingreso Familiar de Emergencia, es una manera de hacer frente “a las necesidades que está sufriendo la gente más humilde y modesta”.

Con todo, recalcó que “más allá de las diferencias, necesitamos darle respuesta concreta a las 12.760 familias en la región”, que se pueden ver beneficiadas con este tema, el cual además, a nivel nacional, beneficiará a poco más de 1 millón 700 mil familias.

En dicho contexto, el parlamentario también hizo hincapie en los efectos que está teniendo la pandemia en el país. “Nos tiene a todos en una condición de tensión permanente y día a día estamos pendiente de los acontecimientos y cómo ésta evoluciona”, lamentando el que se hagan “destempladas declaraciones y críticas sobre si se está haciendo bien o mal”.

Por ello, recalcó que lo más le importa a la comunidad es que se llegue con las ayudas y mecanismos necesarios “para que nuestra gente vea la forma de llevar adelante esta condición tan completa que estamos viviendo”.

En ese sentido, el legislador lamentó el permanente cuestionamiento que se hace, desde algunos sectores, a las autoridades gubernamentales. “Estamos desviando el discurso, no lo estamos poniendo en la dirección que corresponde y aquí tenemos que buscar todos los mecanismos que hagan posible que nuestras comunidades reciban los auxilios que se requieren, considerando que estamos en una emergencia, de la cual estamos aprendiendo no solamente como país, sino que el mundo entero”, subrayó.

Ante este escenario, el senador Sandoval enfatizó que “quién sabe lo que va a pasar mañana”, reiterando que probablemente durante los próximos meses “estaremos discutiendo otros beneficios”.

Finalmente, el parlamentaruo cuestionó que algunos sectores hayan pretendido hacer ver una situación exitista del Gobierno. “El Presidente hizo muchas veces mención, a que no había que tener una actitud de esa naturaleza, todo lo contrario, ha llamado a la cautela permanentemente”, concluyó.