Con un gran número de proyectos el Fondo de Fortalecimientos a Medios de Comunicación Social (FFMCS) cerró su proceso de postulación este viernes 8 de mayo. En esta oportunidad hubo un aumento de 6 unidades más que el año pasado, acrecentamiento progresivo de medios y proyectos que se viene reflejando desde el año 2019.

Aysen.- Un total de 41 medios de comunicación de la región de Aysén postularon, siendo 10 medios digitales, 24 radiodifusoras, 4 medios impresos y 3 canales de Televisión. De esta forma, a pesar de las circunstancias impuestas por la crisis sanitaria en la que se desenvuelve nuestro país y nuestra región, lo que provocó el retraso significativo de procesos administrativos para el desarrollo de más de algún trámite de postulación, los medios regionales aumentaron en participación y en proyectos postulados; así lo indica la Seremi de Gobierno Tatiana Fontecha Bórquez:

“Nos pone muy contentos que más medios regionales se atrevan a postular a nuestros Fondos de Medios, que significa una ayuda directa al desarrollo de su importante labor de comunicar. Este año, entendiendo las difíciles circunstancias en las que nos desenvolvemos, desde el Ministerio hubo una ampliación de plazos y se dieron más facilidades para la entrega y tramitación de documentación, por eso no hubo impedimento para que nuestros medios, ya sean grandes o pequeños, hayan postulado y generado grandes proyectos comunicativos tratando temas relevantes como Covid-19, la salud pública, medioambiente, educación cívica, etc.”

De esta manera, la Región de Aysén se encuentra por segundo año consecutivo dentro de las regiones con mayor postulaciones e incremento de medios que postularon (estimación proporcional al número de habitantes por región).

“Como región de Aysén, hemos tenido un significante incremento de medios que postularon y de proyectos presentados, esto se debe sin duda a la labor comunicacional que hemos desarrollado, informando sobre nuestros dos fondos concursables. Además, no podemos dejar de desatacar la importante labor de nuestros funcionarios que diligentemente han desarrollado una labor intachable, hablo de nuestra coordinadora de FFMCS Patricia salas, y nuestro coordinador de FFOIP, Benedicto Hueytra. Asimismo, esto no se habría conseguido sin la voluntad por parte del Ejecutivo y del Consejo Regional de aprobar las modificaciones de las bases 2020, considerando las eventualidades de esta pandemia”. Destacó la autoridad regional.

Trabajo colaborativo con los medios de comunicación

Tal como lo señala la Seremi de Gobierno, dentro de los factores que han hecho exitoso el proceso de postulación de los medios de comunicación se encuentra el estrecho trabajo colaborativo de los coordinadores regionales.

Para Patricia Salas, Coordinadora de los FFMCS este ha sido un “Trabajo gratificante, donde intentamos ayudar a cada medio de manera particular, nos preocupamos de que cumplan con todos los criterios y requisitos; por eso estoy en constante contacto con ellos. Mi labor es guiarlos y apoyarlos en este proceso y en los que vienen”.

De esta forma, ahora sólo queda esperar los resultados de la evaluación de los proyectos, la adjudicación de los fondos y la ejecución de éstos, que sin duda presentará relevante información a toda la comunidad de la región.