“Cómo representante de la Región de Aysén he sido testigo del sacrificio que reporta para las personas de la región dedicarse a la actividad pesquera, por lo cual es lamentable que parlamentarios de otras regiones presenten indicaciones que desfavorezcan las condiciones en las que actualmente se lleva a cabo la actividad pesquera en mi en mi región.

Aysen.- En primer lugar, el fraccionamiento de la reineta en cuanto a la posibilidad de otorgar el 97% a la pesca artesanal y el 3% a la pesca industrial, reporta un grave perjuicio debido a que a la industria no le es conveniente trabajar tan bajo porcentaje, toda vez que los recursos invertidos son mayores que el pronóstico de ganancia. A su vez, es lamentable que no todos los pescadores artesanales cuentan con los registros necesarios para poder salir al mar y trabajar su cuota.

Por otro lado, es inaceptable proponer la disminución del 50% de la sesión de cuotas del artesanal al industrial, esto afecta profundamente a la región, toda vez que trae consecuencias graves para el sector. Hay que entender que muchas veces los trabajadores de la pesca artesanal no pueden acceder a explotar la cantidad de cuotas que se les ha otorgado por lo tanto se ven obligados a venderlas para poder subsistir”, agregó.

Finalmente, dijo que “he visto cómo se han presentado indicaciones a este proyecto en el marco de otorgar reconocimiento legal a los pescadores de la Región de los Lagos para operar libremente en el mar de la Región de Aysén, quedando esto al arbitrio de un comité birregional”

La parlamentaria manifestó su descontento y concuerda con el gremio pesquero al señalar que “es imposible legislar sobre esta materia en medio de la actual situación de emergencia sanitaria, debido a que la pandemia ha provocado grandes cambios en la economía y en la forma que nos relacionarnos, por lo tanto las organizaciones de trabajadores de la actividad pesquera no pueden acudir en este momento a la Cámara de Diputados o al Senado para exponer su punto de vista y debatir la razón porque estas indicaciones afectan tanto a nuestra zona”, concluyó.