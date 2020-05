Se espera convocar a una sesión de la comisión de Vivienda de la Cámara Alta, de la cual Sandoval es presidente, para analizar el actual escenario.

Aysen.- Luego de que en los últimos días se conocieran las cifras de ajuste presupuestario en distintas reparticiones públicas, siendo el Ministerio de Vivienda (MINVU) el más afectado por el recorte de recursos, el senador David Sandoval hizo un llamado al Gobierno para hacer “una revisión profunda” y revaluar dicha situación, ante la importancia que tiene este sector en el actual contexto de pandemia que vive el país.

En concreto, de los US$ 2 mil millones de dólares de recorte fiscal, anunciados a fines de abril por la Dirección de Presupuestos (DIPRES), US$610 millones provendrán precisamente del MINVU, lo que supera ampliamente a otras reparticiones, entre ellas el MOP, que experimentará una rebaja de US$ 486 millones.

Frente a este escenario, el parlamentario, quien además es presidente de la comisión de Vivienda de la Cámara Alta, dijo que si bien comprende y considera razonable y justificado la fuerte retracción en los distintos ministerios, a fin de financiar los planes y programas para proteger la salud de las personas, “creemos que hay recortes en los que tenemos que ser extremadamente cuidadosos y uno de ellos es Vivienda”.

Y esto, más aún considerando la tramitación del proyecto de integración social en el Senado, donde el legislador espera poder, a través de políticas y programas, resolver un problema tan serio como éste, y que involucra la calidad de vida de las familias. “Son cerca de 2,2 millones de chilenos y chilenas que viven hoy en condición de precariedad habitacional, y tenemos allí un evidente riesgo, desde el punto de vista sanitario. Además, poco más de 425 mil viviendas donde viven personas allegadas y el resto es déficit absoluto. Por lo mismo, necesitamos hacer un fuerte énfasis en estas más de 730 mil viviendas que necesitamos en el país”, subrayó.

Sandoval dijo que este recorte presupuestario “nos llama profundamente la atención”, pues a su juicio, este sector además de contribuir a un mejoramiento sustantivo de la calidad de vida de las personas, “también tiene una serie de efectos secundarios, como la reactivación económica, la generación de empleo”, entre otros aspectos.

Por ello, es que se citará a la comisión de Vivienda a una sesión donde se abordará especialmente este tema, a la cual será convocado el propio ministro de Vivienda, Cristian Monckeberg. “Además, hacemos un llamado al Gobierno para que haga una revisión profunda. Entendemos que no se van a parar proyectos, entendemos que muchos están en una fase distinta de ejecución y que probablemente se van a demorar, pero las señales tienen que ser muy claras”, recalcó.

“La vivienda es una necesidad urgente desde el punto de vista social, sanitario, de activación económica y de calidad de vida de esos más de 2,2 millones de chilenos, que están esperando una solución”, señaló finalmente el parlamentario.