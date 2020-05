Ante la posible visita a la región del Ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, el diputado Miguel Ángel Calisto reiteró la urgente necesidad de tomar medidas inmediatas para combatir la contaminación atmosférica, como la flexibilización de los requisitos para optar a los subsidios del Plan de Descontaminación Atmosférica, como la eliminación del requisito de regularización de la vivienda, además de la creación de un subsidio especial para el recambio de ventanas.

Aysen.- Según el legislador, “estamos empezando el otoño y las temperaturas están bajando rápidamente, lo que ya ha generado algunos episodios de contaminación atmosférica en distintas ciudades de la región. A esto tenemos que sumarle la emergencia sanitaria por el covid-19, entonces la mezcla de contaminación extrema y esta pandemia, puede ser nefasta para la salud de los aiseninos”.

“Ya llevamos mucho tiempo esperando anuncios importantes en esta materia, ahora es el momento que el Gobierno actué con la urgencia que necesitamos. Si bien es cierto se han implementado buenas medidas, como los subsidios del Plan de Descontaminación Atmosférica, hay problemas en su implementación que son netamente burocráticos, por eso debemos destrabar la postulación a estos beneficios”, indicó.

Calisto agregó que “en distintas oportunidades le hemos planteado al ministro la necesidad de eliminar el requisito de regularización de vivienda para optar a los subsidios del PDA, porque hay muchas casas antiguas en la región, que son autoconstruidas, que están en buenas condiciones y que no están regularizadas y no pueden acceder a este beneficio. Estamos explorando la posibilidad que esto sea a través de un proyecto de ley que tendría que ser patrocinado por el ejecutivo”.

El parlamentario indicó que “también es necesario eliminar o disminuir en algunos casos el copago que hay que hacer, porque muchas veces, al depender esto del Registro Social de Hogares, las familias no tienen el dinero para pagar este monto, el que a veces se eleva por sobre los dos millones de pesos”.

“Además, necesitamos tener un subsidio especial para la instalación de puertas y ventanas, lo que permitiría complementar el actual subsidio de mejoramiento térmico del Plan de Descontaminación Ambiental”, señaló el legislador, quien es miembro de la comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.

Finalmente, el diputado Miguel Ángel Calisto señaló que “también tenemos que aumentar el cupo para el recambio de calefactores, pero lo que es más importante aún es agilizar este proceso. Un estudio hecho por la Universidad de Chile el año pasado, hablaba de un avance de un 9% en el recambio de calefactores y que se demorarían aproximadamente 27 años en cumplir el objetivo de este programa. Para esto necesitamos señales políticas potentes que nos permitan enfrentar la contaminación en tiempos de covid-19”.