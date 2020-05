Con una preocupante disminución de ingresos el edil de la Capital Regional emplazó al gobierno a generar un plan de rescate para los municipios de Aysén.

Coyhaique.- “El primer impacto será en los recursos humanos de los municipios, pero el más significativo será inmediato y afectará en nuestra capacidad de dar respuestas a las necesidades de nuestra comunidad”, así de categórico fue Alejandro Huala Canumán, alcalde de Coyhaique, para referirse a la dramática disminución de ingresos de recursos en los municipios de Chile, asegurando que en esta baja “sólo estamos apreciando el impacto del estallidos social, aún no conocemos la dimensión que tendrá en nuestros presupuestos la pandemia del Covid – 19”. De la misma forma aseguró que “el gobierno no ha dado señal alguna que responda a la verdadera crisis que atravesarán los municipios en las próximas semanas”.

Con una evidente preocupación, Alejandro Huala, alcalde de la comuna con mayor cantidad de habitantes de la Región de Aysén, plantea que lo que se ha denominado como “rescate a los municipios” durante la última semana y que ha sido ampliamente criticado por ediles regionales de todos los sectores políticos a los largo de Chile “es un anuncio como los que hace Sebastián Piñera, grandes titulares pero con letra chica, porque hoy los municipios estamos recibiendo recursos pero son adelantos de un Fondo Común Municipal, es decir pan para hoy y hambre para mañana considerando además que en comparación al año 2019 ya habíamos recibido un 15% menos. El Gobierno debe entender que no puede gerenciar una crisis con la mirada economicista de una empresa, estamos hablando de municipios, la primera línea a la que recurre la comunidad con necesidades y urgencias, dejarnos a la deriva es abandonar a la gente y eso es imperdonable”.

Según la primera autoridad comunal, existe además una merma importante que bordea el 23% en los recursos correspondientes a ingresos propios, como el pago de patentes, multas, concesiones, entre otros trámites. “Parece que no se ha dimensionado la profundidad y gravedad de la situación pero una cosa es segura: si esto sigue así y no se toma conciencia a los municipios se le vienen tiempos aún peores y eso impacta inmediatamente en los más vulnerables. Aquí se piensa en las gran economía pero a los gobiernos comunales se nos está dejando a la deriva e insisto: aquí parece que la crisis la pagará la clase trabajadora porque no se ha tocado en un ápice a los grandes conglomerados económicos, ellos se siguen repartiendo las utilidades y creo que eso es una burla para el país”

Finalmente, Alejandro Huala fue enfático en señalar que se debe trabajar sin miramientos políticos ni intereses mezquinos, “debemos priorizar primero la salud de las personas y mientras tanto, preparándonos económica y logísticamente como Municipios, con los recursos adecuados y proporcionales a la crisis que se avecina para dar respuesta a nuestra comunidad. La gran mayoría de los alcaldes de Chile estamos esperando un plan financiero para los municipios que nos permita enfrentar la crisis que se avecina y dar garantías básicas a nuestra comunidad, el no hacerlo sería imperdonable.”