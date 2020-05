En los últimos días, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha hecho varios anuncios a nivel nacional respecto a la inyección de recursos a las municipalidades del país. Lo llamativo para los representantes de varias comunas, es que, se ha hablado bastante pero en la realidad el apoyo a los territorios no se ha concretado. Así lo manifestó de manera enérgica el Alcalde de la comuna de Chile Chico, Ricardo Ibarra Valdebenito.

Chile Chico.- “Quiero contarle a los vecinos que a nosotros no nos ha llegado ningún peso extra hasta el día de hoy, ha habido muchos anuncios, pero realidades cero. Lo que se anunció la semana pasada que se iba a entregar a todos los municipios del país no es ninguna novedad, ese es el fondo común municipal que todos los años se entrega a los municipios, no es un esfuerzo adicional, no es que nos hayan llegado recursos por el coronavirus, eso es absolutamente falso. Incluso se nos recortó el presupuesto producto de que en este periodo no se han pagado los permisos de circulación, así es que, lo que se dice no siempre es lo que ocurre y en este caso el fondo común municipal que se entregó es lo que se entrega todos los años, no es algo adicional producto de la pandemia”.

El Alcalde Ricardo Ibarra, instó al Gobierno a ser claros y serios en la información que entregan a la comunidad.

“El Gobierno tiene que tener la seriedad y la garantía que nosotros le creamos, cuando hable un Ministro no salga otro diciendo lo contrario, cuando el Presidente diga una cosa no salga un Ministro diciendo otra. Eso es lo malo que está pasando en esta pandemia, que también tú no sabes a quien creerle, de hecho es recomendable no ver tanta televisión porque los canales se han ensalzado en destacar todo lo negativo y en realidad lo que necesitamos son aspectos positivos, salir adelante y ver las soluciones. El Gobierno tiene que tener una cuota absoluta de confianza, o sea, tenemos que creer en quienes están dirigiendo el país lo hacen por una buena senda, porque hacer estos efectos publicitarios finalmente se pierde tiempo en desmentirlo, la realidad es otra”, sentenció el edil.

La Municipalidad de Chile Chico ha realizado todas las gestiones para enfrentar la grave crisis laboral y económica que se arrastra hace ya un par de años y que se ha acentuado aún más con la pandemia del coronavirus. Por ello, es importante que lo anuncios del Gobierno, sean más que eso y “se conviertan en realidad”, puntualizó el Alcalde Ricardo Ibarra.