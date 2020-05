En su intervención, el parlamentario reiteró que lo más probable es que ésta no será la última vez que el Gobierno estará en la búsqueda de una solución de esta naturaleza, “dada la enorme gravedad que está adquiriendo esta pandemia en nuestro país”.

Valparaiso.- “Nunca un beneficio va a ser suficiente y siempre la gente va a querer, legítimamente, ver mejorada su condición, pero hoy, con este beneficio, estamos dando un paso en la dirección que requiere la inmensa mayoría de chilenos”. De esta manera, el senador David Sandoval valoró la importancia de poner en marcha el Ingreso Familiar de Emergencia.

Durante el debate que se dio este miércoles en la Cámara Alta, en el cual se discutió el veto presidencial ingresado por el Gobierno para zanjar el tema, el parlamentario insistió, tal como lo hizo la semana pasada, en la relevancia que tiene este mecanismo, considerando que beneficiará a 4,5 millones de chilenos. “Uno lamenta, quizás, que se lleguen a estos niveles de resolución, como lo es un veto, que dicho sea de paso no es primera vez que se aplica y en muchas ocasiones, diferentes gobiernos han concurrido a él para resolver algunas materias”, indicó.

Sandoval también estuvo en contacto en los últimos días con los alcaldes de Aysén, Luis Martínez; de Río Ibáñez, Marcelo Santana; de Lago Verde, Nelson Opazo; y de Cochrane, Patricio Ulloa, además de dirigentes de la pesca artesanal como Néstor Miller y Marco Coronado de Puerto Gala, para analizar el impacto de este ingreso. “Como se ha señalado, lo más probable que ésta no será la última vez que tendremos al Gobierno en la búsqueda de una solución de esta naturaleza, dada la enorme gravedad que está adquiriendo esta pandemia en nuestro país”, subrayó.

En ese sentido, dijo que “probablemente vamos a estar pensando en algún otro tipo de mecanismo de solución, para hacernos cargo de las necesidades que está enfrentando una gran mayoría de nuestra comunidad, que no tiene sus ingresos asegurados y donde muchos viven del ingreso que generan día a día. Mi región de Aysén, la cantidad de personas que tienen sus ingresos, motivados por ese mecanismo, es enorme”.

Con todo, el senador Sandoval señaló que si bien se puede plantear una profunda discusión respecto a los montos que involucran este beneficio, subrayó que “esto es una ayuda, más aún cuando ahora se han incorporado estos 245 mil adultos mayores, lo cual es muy relevante”.

Finalmente, el parlamentario señaló: “Esperamos sinceramente que la pandemia y la desgracia que está viviendo el país pueda ser enfrentada de la manera más inteligente posible para no afectar tanto a nuestra comunidad”.

Cabe señalar que en la región de Aysén, serán 12.760 familias las que podrán acceder a este Ingreso de emergencia.