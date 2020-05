La iniciativa coordinada a través de Intendencia, Gobernaciones de Aysén y Coyhaique, además de los Seremis de Transportes y Trabajo, busca apoyar a través de capacitaciones a 150 conductores de Aysén y Coyhaique.

Aysen.- Se abrieron las postulaciones al curso del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, dirigido a conductores de transportes públicos, con 75 cupos para Coyhaique y 75 para Aysén. Tanto en Puerto Aysén como en Coyhaique, los seremis de Trabajo y Previsión Social; y de Transportes y Telecomunicaciones, Andrea Ponce y Fabián Rojas, los gobernadores Manuel Ortiz y Pablo Galilea, junto al presidente del Consejo Regional de Aysén, Sergio González, se reunieron con dirigentes del transporte público, para darles a conocer los detalles de la iniciativa.

La Seremi del Trabajo y Previsión Social, Andrea Ponce, explicó el contexto de este programa: “La crisis del coronavirus nos está trayendo dos problemas, uno en materia de salud y otro en materia laboral, por eso como Gobierno del Presidente Sebastián Piñera estamos trabajando para poder apoyar a trabajadores de distintos rubros con diversas iniciativas. En este caso, a través de Sence y con financiamiento del Gobierno Regional, podemos apoyar a un grupo que queda excluído de otros beneficios. El curso se llama “Gestión del Emprendimiento”, consta de 70 horas y busca entregar herramientas para que tengan otras oportunidades de trabajo o bien, diversificar el trabajo que realizan habitualmente”.

A su vez, el Seremi de Transportes, Fabián Rojas, comentó algunos detalles del programa, “son 150 personas que se van a poder capacitar, es un curso especialmente diseñado para los conductores, no para los dueños de transporte. Estamos esperando que hoy se inicien las postulaciones y finalicen el próximo miércoles 20 de mayo. La idea es que postule la mayor cantidad de personas posibles, va a haber una priorización, ya que este beneficio es incompatible con el Ingreso Familiar de Emergencia. También que alcance para aquellas personas que no van a recibir ningún tipo de beneficio económico por parte del Estado, de acuerdo a su situación de vulnerabilidad. Esta es una forma de apoyar a quienes no tienen Registro Social de Hogares, que no tienen un ingreso formal y por lo tanto, esto va a ser una ayuda importante para ellos”.

El programa macro de Sence, financiado a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, del Gobierno Regional, se denomina: “Capacitación y Certificación de los Trabajadores de la Región de Aysén”. El presidente del CORE, Sergio González, se refirió a la repriorización del financiamiento ante la contingencia frente al Covid 19:

“Lo que nos ocupa y preocupa es buscar soluciones a las problemáticas que se están presentando producto de lo que es esta pandemia. Hace un tiempo atrás, el Consejo Regional aprobó importantes recursos para capacitación, con certificación, y era un proyecto muy anhelado.. Es una forma de salir adelante y buscar alguna salida a esta problemática que nadie la esperaba. (Deseo) Manifestar el compromiso del Gobierno Regional, de seguir en la búsqueda de soluciones, sobre todo en este periodo de pandemia, donde hemos tenido que generar un redireccionamiento de algunos cursos y programas a través de los sectores y, por otro lado, una repriorización de proyectos, para poder enfrentar lo que tenemos el día de hoy”.

En Puerto Aysén, uno de los participantes en la instancia fue el conductor Vicente Zúñiga “Estamos contentos los choferes de locomoción colectiva porque algo logramos, nosotros estamos en el

aire, no tenemos contrato de trabajo, estamos en el día a día. Yo fui la primera persona que me acerqué a conversar con el gobernador, explicándole la situación que estábamos pasando con el tema del famoso coronavirus y nosotros estábamos perjudicados de antes por la intervención del puente. Estamos contentos con las autoridades”.

Luis Oyarzún, presidente de la Federación de Transporte Menor de Coyhaique, afirmó “estamos contentos por nuestros conductores, porque es la primera vez en muchos años desde que soy dirigente, en que ellos están incluidos en algún tipo de beneficio. Muy importante para crear un precedente de que cuando uno quiere trabajar por el bien común de un grupo, cuesta pero sale. Valoramos la disposición que hay, de las autoridades de lograr algunos beneficios para gente que no les llega por distintas razones, más en esta situación de crisis”.

Postulaciones hasta el miércoles 20 de mayo

El programa estará dirigido única y exclusivamente a los conductores de los servicios de transporte público de pasajeros. Las postulaciones son hasta el 20 de mayo y dentro de los principales requisitos se cuenta: Contar con licencia de conducir profesional vigente a la fecha del inicio de la postulación que lo habilite para prestar transporte público de pasajeros y que la actividad de transportes sea la única fuente de ingreso del conductor.

Además, deben cumplir con los requisitos Sence, de no contar con una escolaridad superior a 4°medio y no haber cursado algún curso en la institución, en materias distintas a la considerada en este programa en los últimos 2 años anteriores a la fecha de postulación del presente programa.

En este curso en particular se solicitará al Organismo de capacitación (OTEC) que facilite, mientras dure capacitación, un notebook o tablet más su respectiva banda ancha móvil a personas que no tengan la factibilidad de contar con este implemento fundamental para el desarrollo del curso.

Los antecedentes junto con el Formulario de Postulación deben ser enviados al correo electrónico cursoconductores@mtt.gob.cl o entregados presencialmente en la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Aysén, ubicada en calle Dussen N°188, Coyhaique o en la Gobernación Provincial de Aysén, ubicada en calle Esmeralda N°810, comuna de Aysén.

Quedarán inadmisibles quienes no cumplan con los requisitos de postulación y/o que no acompañen los documentos solicitados, además de quienes postulen fuera de plazo o sean beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia, ayuda social enmarcada en el Plan Económico de Emergencia por el Estado de Catástrofe por Brote Covid 19, conforme a la información que entregue el Ministerio de Desarrollo Social.