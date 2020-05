Para afrontar el impacto del COVID – 19 en la región de Aysén, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, SernamEG, está llevando a cabo un plan de contingencia que involucra – entre otras acciones estratégicas- el fortalecer la red intersectorial que se ocupa de la pesquisa, derivación, atención y sanción de las violencias contra las mujeres. Para ello, su Directora Regional, Elizabeth Gutiérrez Eggers, ha sostenido una serie de reuniones con las máximas autoridades de dichas instituciones.

“Es indudable que esta pandemia tiene un especial impacto en las mujeres, a nivel mundial las tasas de violencia están aumentando, inclusive en algunos países como Francia donde hubo un incremento de un 30% en el número de denuncias, tal como lo informó en su momento ONU Mujeres. En la Región este fenómeno también lo hemos observado; por ejemplo en nuestro caso, existe un aumento en las consultas en nuestros centros de la mujer. Por lo tanto, como Servicio debemos hacer todas las acciones necesarias para que las mujeres sepan que no están solas, que cuentan con nuestro apoyo y también la de otros organismos del Estado”, expresó Elizabeth Gutiérrez Eggers.

Por su parte, el Fiscal Regional, Carlos Palma, explicó que si una persona es víctima de una situación de violencia y por seguridad necesita romper la cuarentena obligatoria o el toque de queda, no será sancionada. “No es impedimento para la denuncia, el hecho que nos encontremos en circunstancias del toque de queda. Si la situación de violencia ocurre en el transcurso de la noche, cualquier persona puede salir de su domicilio para hacer la denuncia respectiva”, dijo el fiscal Palma, en caso de ser necesario.

En este sentido, explicó que lo primero que debe hacer una víctima es tomar contacto o dirigirse a la unidad policial más cercana para denunciar, tras lo cual y previa evaluación de la situación de riesgo, la Fiscalía se encargará de otorgar la protección necesaria a través de la Unidad de Atención a Víctimas.

“Por supuesto tendrá que tomar contacto o dirigirse a la unidad policial más cercana -en la medida de lo posible- a realizar la denuncia de rigor pero (la víctima) no va a ser detenida ni va a sufrir sanciones, porque se entiende que son estados excepcionales, donde la única forma de recurrir al auxilio de la autoridad es saliendo y por lo tanto, incumpliendo el toque de queda”, precisó el Fiscal Regional, Carlos Palma, en relación a los casos flagrantes de violencia intrafamiliar que puedan ocurrir en la región de Aysén y donde recalcó que la idea es tomar contacto telefónico o presencial con la unidad policial más cercana.

SERNAMEG TRABAJA CON RED POLICIAL

Carabineros de Chile en su resumen de violencia intrafamiliar – que considera este delito en forma comparativa para el mes de abril de los años 2019 y 2020- establece de acuerdo a todas las denuncias recibidas en la región de Aysén, que existe una mayor concentración en casos de violencia intrafamiliar a las mujeres; y al desglosar ese dato el informe arroja que hubo un aumento de un 25% en lesiones leves este 2020, respecto al mismo periodo del año anterior.

Justamente la evaluación del comportamiento de este fenómeno sociocultural fue uno de los temas tratados entre la Directora Regional de SernamEG, y el Jefe de la XI Zona de Carabineros Aysén, General José Riquelme Herrera. Al respecto, la autoridad policial precisó que “también nos centramos en la forma en la que nos estamos comunicando; es decir, las víctimas de violencia intrafamiliar requieren dar una autorización para que SernamEG les brinde su apoyo. De tal manera que luego de la reunión y a través de video conferencia con los oficiales que son comisarios, de las cuatro comisarías y los jefes de la subcomisarias; se bajó la información hasta el nivel de destacamento, porque estimamos que la violencia intrafamiliar acá en la Región tiene una particular importancia, ya que los grados de violencia en contra de la mujer pueden ser bastante elevados”.

Respecto al resguardo de las mujeres que viven violencia, el General José Riquelme Herrera, sostuvo que “estamos trabajando firmemente con las medidas cautelares que tienen por finalidad proteger y prestar seguridad a aquellas personas que han terminado siendo víctimas de un delito de este tipo; lo que va en sintonía con los lineamientos de nuestro General Director, así como lo establecido en la ley y también con todas las coordinaciones que hemos realizado con la Fiscalía Regional”.

El trabajo con la red policial es una de las prioridades para el SernamEG; así lo explicó su Directora Regional, resaltando que “esta comunicación fluida permitirá que cualquier mujer tenga un atención de calidad, sobre todo en una situación tan delicada como la que estamos viviendo a nivel país con el COVID – 19. Quiero destacar el ánimo de colaboración de todas las autoridades con las que me he reunido, porque denota un compromiso a la hora de atender y auxiliar a las mujeres que en esta cuarentena puedan estar viviendo violencia de parte de sus parejas, ex parejas o en una relación de pololeo”.

El Jefe Regional de la PDI, Prefecto Rafael Guerra, además de agradecer la visita de la Directora Regional del SernamEG, Elizabeth Gutiérrez Eggers, destacó que desde hace algún tiempo a la fecha “se ha generado un trabajo coordinado entre ambas instituciones para abordar los delitos que involucran directamente como víctimas a las mujeres”.

El Prefecto Guerra realizó un llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de hechos, sobretodo ante la situación que vivimos debido a la contingencia sanitaria por coronavirus, “la recomendación de la autoridad sanitaria de mantenerse en los hogares y salir en caso de ser estrictamente necesario, conlleva un riesgo mayor para las personas que están siendo víctimas de violencia al interior de los hogares”. “Por eso nosotros hemos encendido las alarmas, porque sabemos que existe temor por parte de la víctima que muchas veces por situación de dependencia se obligan a callar. Aun así, solicitamos a las víctimas y también a las personas que tengan conocimiento sobre hechos de violencia que puedan denunciar para poder ir en ayuda de las mujeres víctimas de violencia desde nuestra labor como policía y en coordinación con otros servicios para iniciar los protocolos de apoyo”.

Finalmente, Elizabeth Gutiérrez Eggers, se refirió al plan de contingencia de SernamEG, precisando que “junto al fortalecimiento de la coordinación intersectorial, hemos hecho lo propio con la red de apoyo a víctimas, por ello hemos reforzado a nivel regional los centros de la mujer y el centro de reeducación de hombres y Casa de Acogida. Asimismo, junto al Ministerio de la Mujer hemos abierto nuevos canales en la red de apoyo con el chat silencioso 1455 y la campaña Mascarilla19. En definitiva, continuaremos realizando más acciones para afrontar las violencias que afectan a las mujeres con otras instituciones y con la comunidad”.