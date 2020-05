El Alcalde de la comuna de Chile Chico, Ricardo Ibarra acompañado de una profesional del departamento social, llegó a Puerto Bertrand con el fin de reunirse con el vecino Javier Sobarzo, quien durante la madrugada del día jueves perdió su vivienda en incendio en las cercanías de la localidad y quedó prácticamente con lo puesto.

Chile Chico.- Junto con lamentar lo ocurrido, la primera autoridad comunal señaló que ya se han dispuesto algunas ayudas de primera necesidad.

“Cuando supimos la noticia, inmediatamente dispusimos de todo un equipo para prestar el primer apoyo a Javier en esta situación lamentable, triste, porque cada vez que a un vecino se le quema la casa, aparte de todos los daños económicos que esto produce, también hay un valor emotivo de lo que uno construye con mucho esfuerzo. Por ello, estuvimos con el vecino, estamos viendo todas las formas para ayudarlo, porque eso es lo que tiene que hacer cualquier autoridad cuando ocurre un hecho como este, tiene que prevalecer el sentido humano de estar presente”.

Por su parte, Javier Sobarzo, agradeció el apoyo del Alcalde Ricardo Ibarra y lamentó que el esfuerzo que hasta hace muy poco había permitido terminar su hogar, en cuestión de minutos lo consuman las llamas.

“Igual agradecer al señor Alcalde que me vino a ver, anoche igual estuvieron aquí bomberos y carabineros. Yo andaba en Bertrand, cuando llegue ya mi casa estaba ardiendo completa, no tenía nada que hacer y con ayuda de bomberos pudieron apagar lo que quedaba. Yo esta casita la había empezado hace poco, hace como cuatro o cinco días le terminé de poner la cerámica y la hice como pude, a pura moto no más porque no tenía electricidad, así es que, me costó bastante pero son las cosas de la vida que nos pasan de repente. Pero también agradecido del señor Alcalde y la funcionaria del Municipio que vinieron al sector”.

Según lo manifestado por Javier Sobarzo, no descarta que el incendio haya sido provocado, por ello, declaró ante Carabineros, quienes iniciaron una investigación por el caso.

Desde la Municipalidad de Chile Chico, ya se hizo el levantamiento de necesidades, en lo inmediato se apoyara con algunos artículos básicos y el Alcalde realiza otras gestiones tendientes a buscar alternativas que permitan levantar una vivienda de emergencia para el vecino damnificado.