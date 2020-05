Con el objetivo de ir en ayuda de las personas sin ingresos formales que han visto afectadas sus remuneraciones ante la crisis sanitaria y económica desarrollada por la pandemia del Covid-19, el ejecutivo, tras la aprobación del veto presidencial por parte del Senado, logró sacar adelante el denominado “Ingreso Familiar de Emergencia”.

Coyhaique.- La medida busca beneficiar a más de 4,9 millones de personas, que recibirán una bonificación por tres meses según la cantidad de personas que compongan el hogar y que irá decreciendo en el segundo y tercer pago.

Para la Vocera Regional de Gobierno, Tatiana Fontecha, la aprobación del veto supone una “Gran ayuda y apoyo para nuestras familias más vulnerables. Considerando el proyecto inicial más las consideraciones del Veto, el Ingreso Familiar de Emergencia beneficiará a más de 2 millones de hogares, lo que en nuestra región de Aysén se traduce en más de 14 mil familias”.

De esta forma, podrán acceder al beneficio las personas que pertenezcan al 60% más vulnerable en los meses de emergencia, cuyos integrantes no reciban ingresos formales .También quienes sean parte del 40% más vulnerable en los meses de emergencia, que si bien reciben ingresos formales, estos no superan el monto del primer aporte que le correspondería por efecto de esta ley. Y por último, los hogares pertenecientes al 80% más vulnerable, integrado por uno o más adultos mayores con 70 años o más que reciben una pensión Básica Solidaria o de Vejez.

“Esto es parte de la red de protección del Estado para hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia, la cual comenzó con la protección al empleo, y los créditos a las pymes y corresponden a una de las cobertura más grande que hemos hecho a través de transferencia directa a las personas por parte del Estado”. Destaca Fontecha Bórquez.

Cabe destacar que la entrega del dinero se realizará en la cuenta personal de cada uno. Para quienes ya han recibido otros beneficios estatales, el trámite será automático, mientras que quienes no hayan ingresado sus datos pueden hacerlo desde el 20 de mayo en el sitio web www.ingresodeemergencia.cl.

Además, La Seremi de Gobierno hizo un llamado a “actualizar la información del Registro Social de Hogares, ya que es un requisito fundamental para postular a este ingreso, por lo que es necesario informarse en los Municipios y sus delegaciones en los horarios establecidos por éstos. Por otro lado, quiero recalcar que como Gobierno y según nos ha mandatado el propio Presidente Sebastián Piñera, estamos para apoyar y contener a nuestros ciudadanos y seguiremos trabajando por ustedes y para ustedes, porque entendemos que enfrentamos una crisis única, en lo sanitario y en lo económico y seguiremos con medidas acordes a las necesidades de nuestra gente”. Finalizó.