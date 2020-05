Esta es la sexta versión de ‘Confieso que he vivido’, instancia que permite compartir experiencias con nuevas generaciones y es un espacio abierto de expresión que recibirá los relatos hasta el 17 de julio, los que se recepcionarán por correo electrónico.

Aysen.- El Servicio Nacional de Adulto Mayor (Senama) hace la invitación a sus usuarios a compartir historias de vida en el contexto de la cuarentena, que se desarrolla debido a la contingencia sanitaria que vive nuestro país.

En esta ocasión, los textos pueden remitirse por correo electrónico a confieso@senama.cl, hasta el viernes 17 de julio. La versión 2019 sumó 800 relatos provenientes de adultos mayores que residen en Chile y otros nueve de diversos países de habla hispana.

“Esta versión del Concurso Literario Autobiográfico ‘Confieso que he Vivido’, se presenta justo en un momento especial para los Adultos Mayores que son grupo de riesgo a consecuencia del Coronavirus. Sin embargo, es una oportunidad de expresar y plasmar las experiencias acumuladas a lo largo de los años, permitiéndoles transmitir su sabiduría a las nuevas generaciones y a sus propios pares”, explicó la Coordinadora Regional de Senama, Romina Hernández.

Los relatos deben ser autobiográficos, ya sea en verso o prosa, ser originales e inéditos y con una extensión no superior a las 8 carillas.

“Le hacemos un llamado a las familias para que incentiven a sus Adultos Mayores a participar del concurso, porque esta acción de escribir también les ayuda a sobrellevar de mejor manera la cuarentena y los mantiene activos, permitiéndoles recordar y plasmar episodios significativos de sus vidas”, manifestó Romina Hernández.

“Como Coordinación Regional hacemos el llamado para que se sumen a esta iniciativa que fomenta la lectura, la escritura y promueve un envejecimiento activo y participativo”, finalizó la titular de Senama.

Los resultados serán publicados en la página web www.senama.gob.cl el viernes 28 de agosto. Los relatos ganadores serán publicados en la sexta edición de la colección Concurso Literario Autobiográfico Confieso que he Vivido.