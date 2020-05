Adquisición de alimentos serán posibles gracias a la solicitud de la Ejecutivo para resguardar el 5% de emergencia del Gobierno Regional. De acuerdo a Geoconda Navarrete se espera focalizar su entrega en adultos mayores, personas con capacidades especiales y mujeres jefas de hogar.

Coyhaique.- La denominada campaña Alimentos para Chile anunciada por el Presidente Sebastián Piñera ya va adquiriendo forma en la región de Aysén, luego que la Intendente y Ejecutivo del Gobierno Regional, anunciara que se tiene previsto llegar a más de 12 mil hogares luego de resguardar los fondos del 5% de emergencia, solicitados por la misma autoridad hace un mes.

De acuerdo a lo estipulado por la Intendente Geoconda Navarrete, la intención del Ejecutivo es llegar “a familias de hasta el 70% de vulnerabilidad” agregando que se tendrá especial atención con aquellos núcleos familiares compuestos por “adultos mayores, con personas con capacidades diferentes y de manera importante aquellos hogares compuestos por jefaturas femeninas; ya que seguramente esta crisis les está pegando muy fuerte, según focalización del Registro Social de Hogares, entre otros”, dijo.

Respecto de la distribución de las citadas canastas, con las focalizaciones anteriormente indicadas, se harán mediante el trabajo conjunto con las gobernaciones provinciales “para poder ser un aliciente y un apoyo en estos difíciles momentos” y agregó que debido a las particularidades propias de la región “los stock no son todo lo que quisiéramos por lo tanto, estas entregas van a ir siendo en grupos o cantidades determinadas, de acuerdo a los proveedores locales nos puedan entregar”, advirtió.

Por último, la Intendente Geoconda Navarrete indicó que el fin de todo esto es “poder ayudar a muchas familias ayseninas que por supuesto están preocupadas porque no tienen trabajo, porque no están seguros de mantenerlos y tarde o temprano van a necesitar la ayuda de su gobierno; por eso estamos hoy día trabajando para ustedes”, concluyó.