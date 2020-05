La dirigenta social de Chile Chico, también mostró su extrañeza debido a que el mes recién pasado y a razón de la pandemia, no se habría tomado el estado de consumo del agua potable. Pero sin embargo, si se repartieron las boletas.

Chile Chico.- La conocida dirigenta social de Chile Chico, Patricia Gallardo, hizo público su malestar por el reciente cobro de agua potable que llegó hasta su hogar, donde la mayor sorpresa se da en que los costos de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en su conjunto superan el valor mensual del suministro.

Patricia Gallardo, dijo que se acercó hasta las oficinas de la empresa Aguas Patagonia en la ciudad del sol, donde le manifestaron que no había problemas y que los valores insertos en la boleta estaban correctos.

“El día que yo hice el reclamo, el mismo día fueron a revisar el medidor, en el que se encontró que no tiene ningún problema, entonces, el cobro está bien emitido. A lo que yo estoy apelando y no soy la única porque hay unos cuantos vecinos que están en la misma condición, ya que, el cobro excesivo esta vez está llegando del alcantarillado y el tratamiento de aguas servidas. Tomando en cuenta de que, yo he visto publicaciones de vecinos, en el que se muestra que el agua está saliendo turbia en algunas poblaciones, entonces, si vamos a pagar 20, 30 y hasta 50 mil pesos en ese servicio, yo creo que tendría que ser mejor, aunque aun así, es excesivo el cobro”.

Patricia Gallardo, llamó a los parlamentarios a sumarse al reclamo de la ciudadanía.

“Esperar que las personas que tienen el poder de ir a las oficinas y reclamar por nosotros que lo hagan, porque aquí se está apelando un poco más arriba como son los Diputados, ellos tienen que escuchar la voz del pueblo, entonces, ellos debieran comunicarse con las personas que están pasando por este problema y ver que está sucediendo. Porque a estas alturas pagar esa cantidad en el suministro de agua es un exceso y plata que uno definitivamente no tiene. En mi caso, yo estoy esperando que me llamen de Aguas Patagonia para ver qué pasó con mi reclamo y si yo no me quedo conforme ahí voy a presentar mi reclamo a la superintendencia, que es el paso a seguir, pero no quiero pasar por alto esto”.

La dirigenta social de Chile Chico, valoró lo dispuesto por el alcalde Ricardo Ibarra, en instalar una oficina donde los vecinos y vecinas puedan canalizar sus consultas y reclamos tanto a la empresa que suministra el agua potable como a la que distribuye energía eléctrica.