Desde la empresa lamentaron la inquietud que ha causado la facturación promedio de 6 meses.

Aysen.- A raíz de diversas consultas y dudas de parte de los clientes de Edelaysen sobre los montos de sus boletas, Signe Balboa, jefe de servicio al cliente de la empresa, detalló que, en la mayoría de los casos, corresponde a la aplicación de la facturación promedio de 6

meses, medida que ha causado inquietud en la comunidad aysenina, y que la empresa debió aplicar debido a la suspensión de la lectura de medidores,en el marco de la contingencia sanitaria por covid19.

Lamentablemente, esta medida ha causado preocupación en nuestros clientes y es por ello que queremos hacer un llamado a que nos contacten, idealmente a través de nuestros canales no presenciales, y en nuestras oficinas , dando prioridad a personas de la tercera edad y a aquellos que no puedan realizar trámites de manera digital.

Balboa señaló que “nuestros usuarios pueden tener la tranquilidad de que este proceso se ha hecho de forma transparente, conforme a lo que indica la normativa vigente ante situaciones de fuerza mayor, que impiden la lectura del medidor. La facturación promedio es una medida establecida por ley, no antojadiza de las empresas, cuyo único objetivo es realizar un cobro justo y, en este caso, proteger la salud de todos”.

Agregó que “en ningún caso buscamos cobrar demás, ya que la confianza de nuestros clientes es clave para nosotros. Por lo mismo, tal como anunciamos la semana pasada, estamos retomando el proceso de lectura de medidores, con todos los resguardos de seguridad correspondientes para nuestros trabajadores, con el propósito de volver a facturar el consumo real”.

Signe Balboa dijo entender las aprensiones de los clientes y aseguró que a nadie se le cobrará demás, sin embargo, advirtió que al estar más en casa -debido a la pandemia-, es posible que algunos clientes estén gastando más energía de lo habitual, por lo que los invitó a informarse respecto de cómo ahorrar a través de los consejos posteados en su sitio web y redes sociales.

El ejecutivo finalizó reiterando el llamado a contactarse con la empresa a través de Faceboock, Twitter,

sitio web, contact center y el número gratuito 800 100 200.

Canales de contacto

• Fanpage de Facebook @Edelaysen

• 600 401 2022

• Mensaje de texto con la palabra LUZ, signo #, seguido del número de cliente al 5022

• www.edelaysen.cl.