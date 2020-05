La iniciativa fue aprobada en general en la sala de la Cámara y pasó a tercer trámite en el Senado.

Coyhaique.- A tercer trámite constitucional pasó el proyecto de ley que suspende, mientras dure la pandemia, el corte de servicios básicos por no pago, iniciativa que a juicio del diputado Miguel Ángel Calisto, es un real aporte a miles de familia que en nuestro país lo están pasando mal producto de la crisis económica generada por la emergencia sanitaria.

La iniciativa, que fue modificada completamente en la Cámara de Diputados en relación al texto que llegó del Senado, establece que durante la totalidad de la vigencia del Estado de emergencia, las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios no podrán cortar ni suspender el suministro a los usuarios finales en caso de mora en el pago, prohibición que tendrá efecto en todo el territorio nacional y que se fundamenta por razones de salud pública.

Según el diputado Calisto, “este miércoles aprobamos este proyecto que es una real ayuda a miles de familia que lo están pasando muy mal producto de los coletazos económicos generados por la crisis sanitaria. Mucha gente ya no tiene dinero para pagar las cuentas y tenemos que resguardar a esas familias”.

“Esa deuda que se genere por el no pago, se prorrateara en las cuentas de los doce meses siguientes terminado el estado de emergencia y las empresas no podrán cobrar ninguna multa ni intereses asociado. También establece que las empresas de telecomunicaciones deberán poner a disposición un plan de conectividad solidario, sin costo, por el plazo de sesenta días”, señaló.

El legislador agregó que “es importante recordar que esta es una moción parlamentaria, no es un proyecto del Gobierno. Le estamos dando un respiro a miles de familias que lo están pasando mal en estos momentos”.

Finalmente, el diputado Calisto aseguró que “podrán acceder a este beneficio quienes cumplan con algunos de los siguientes requisitos: encontrarse dentro del 60% de vulnerabilidad; haber activado su seguro de cesantía, tener suspendida la relación laboral en virtud de las causales establecidas en la nueva ley de protección del empleo, y ser adulto mayor, entre otros. Esperamos que el Senado apruebe nuestras modificaciones y así pronto este proyecto tan necesitado se transforme en ley”.