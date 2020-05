Durante la presente semana, 82 parlamentarios y más de 400 representantes regionales y comunales a lo largo de todo el país firmaron la declaración pública,“Exigimos respeto a la elección de Gobernadores/as Regionales”, liderada por la Fundación Chile Descentralizado… Desarrollado, donde se hace un llamado a quienes tienen la responsabilidad de la conducción política del país a cumplir con el mandato constitucional de elegir a la máxima autoridad regional y no seguir postergando las legitimas demandas ciudadanas de las regiones.

Coyhaique.- El Capítulo Aysén de la Fundación Chile Descentralizado es promotor y firmante de la declaración pública, al igual que la Senadora Órdenes y el diputado Alinco, los Consejeros Regionales Andrea Macias, Sergio González, Raúl Rudolphi, Gustavo Villaroel, Rodrigo Araya, Marcia Nahuelquin, Marcia Raphael, Rocco Martiniello, Jorge Abello, Carlos Campos, Luis Coñuecar y Washington Medina, la rectora de la Universidad Aysén Natasha Pino, la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional de Aysén, entre otras personas y organizaciones regionales.

La presidenta del Capítulo de Aysén de la Fundación Chile Descentralizado, Irina Morend comentó al respecto, “La molestia con el centralismo no esinsignificante en una región donde se experimenta cotidianamente el peso del centralismo, se visualizan pocos espacios de incidencia y decisión ciudadana.Ahora bien, con un reciente estallido social, en medio de una pandemia y ad portas de una crisis económica y social, convengamos que es posible que el nivel central no dé abasto para resolver las múltiples problemáticas que se generan a nivel local”.

Irina Morend continúo comentando, “Cuando nos encontramos en plena emergencia sanitaria, producto de la propagación del Covid 19 en nuestro país, los territorios reclaman mayor atención, y más respeto desus particularidades. En estos momentos, nuestra región requiere mayor cohesión social, liderazgos reconocidos y validados por la ciudadanía, y mayor legitimidad ciudadana en la conducción de la región, que permitan afrontar estos complejos momentos de manera conjunta. Los alcaldes, autoridades elegidas por sus propios habitantes realizan sus mayores esfuerzos para responder a las necesidades ciudadanas. Los consejeros regionales hacen lo suyo en sus provincias”.

En palabras de la representante de la Fundación Chile Descentralizado en la región de Aysén, no existe una voz representativa a nivel regional, una voz única legitimada por los ciudadanos y ciudadanas, es decir que tenga el peso político suficiente para intermediar con las decisiones centralizadas en materia de planificación, organización y gestión de solucionesdescentralizadas. ¿Qué figura de autoridad tiene el poder político legítimo del ciudadano para intermediar con el nivel central y abordar con visión regional y territorial las necesidades y reclamaciones locales? ¿Quién intermedia, hace de garante y contrapeso al porfiado centralismo?, la respuesta es, el Gobernador(a) Regional, autoridad elegida por los habitantes de la región.

Ante la pregunta ¿Por qué aún no tenemos Gobernador(a) Regional?… Morend responde;“porque hay disidentes de la descentralización política que se han dedicado a postergar su elección. Esta autoridad política debió ser elegida el año 2017, junto con los consejeros regionales, sin embargo, el proyecto de ley se fue demorando, y recién fue promulgada la ley en febrero del 2018”.

“La Primera elección de Gobernadores Regionales estaba definida para octubre del 2020, y que hace unos meses se modificó para abril del 2021. Es posible entender hoy en día, la modificación del calendario electoral hasta abril del 2021, dado la crisis sanitaria en la que nos encontramos, sin embargo, nuevamente intentar postergar esta elección, no tiene sentido.¡Necesitamos una autoridad regional urgente!, que represente, gestione y solucione, así como lo hacen los alcaldes en sus comunas. Como Capítulo de Aysén de la Fundación Chile Descentralizado… Desarrollado, exigimos respeto a la elección de Gobernadores(as) Regionales.

La declaración y los firmantes se puede ver en: http://chiledescentralizado.cl/wp-content/uploads/2020/05/Declaracion-Eleccio%CC%81n-Gobernadores-Regionales.pdf, y sumarse a esta declaración, que continuará abierta hasta asegurar la elección de la nueva autoridad regional electa por los ciudaddanos.