La situación económica y laboral en Chile Chico está cada vez más delicada, pero la solidaridad y voluntad de sus habitantes no ha desaparecido, al contrario, ha aumentado y es ello lo que ha permitido que el “frente de trabajadores” y algunas jóvenes de “la ciudad del sol” se unan y realicen una labor totalmente destacable en bien del prójimo.

Chile Chico.- Las adolescentes iniciaron la campaña de recolección de alimentos no perecibles, los que llegan hasta la sede del sindicato de la construcción, donde son preparados para luego ser entregados a adultos mayores y familias vulnerables.

Lo importante es seguir colaborando y dejando la colaboración en las cajas que las jóvenes dejaron en el comercio local. Tal como lo mencionó uno de los integrantes del frente de trabajadores de Chile Chico, Jorge Barría.

“Una gran y hermosa iniciativa es la que se ha hecho en Chile Chico por parte de un grupo de personas. Quisiera por ello, hacer un llamado a la comunidad a seguir apoyando estas iniciativas, nosotros contamos además con el respaldo de una agrupación juvenil y ellos son los encargados de la recolección. Y me ha llegado la información que falta ponerle un poco más de ñeque a esas cajitas que están en el comercio, así es que, un llamado a todas las personas que pueden ayudar que lo hagan. Esto va por una causa muy buena, que solo Dios lo puede pagar”.

Barría, agregó que no hay mejor recompensa que ver y sentir la gratitud de quienes son beneficiados con los almuerzos solidarios en Chile Chico.

“Cuando uno ayuda y va a dejar este plato de comida, que en estos momentos solo lo estamos haciendo el día domingo, la alegría es enorme para todos nosotros y como se dice, uno puede dormir tranquilo los fines de semana, porque sabemos que se ha ayudado de alguna forma. Esto es en agradecimiento de todas las personas que han dejado algún aporte, por eso insisto en el llamado a que sigamos con esto, para que no solamente sea el día domingo y que se pueda realizar durante los días de semana, esa es nuestra idea. Podemos seguir trabajando con los jóvenes, quienes pueden colaborar durante los días de semana y repartir este apoyo a nuestros vecinas y vecinas que no lo están pasando muy bien”.

Las jóvenes que se han sumado a esta labor solidaria, han dejado cajas para recolección de alimentos no perecibles en los distintos negocios de Chile Chico y esperan retirarlos con el aporte importante de la comunidad.