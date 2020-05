Consejeros Regionales se suman al llamado realizado por los representantes del comercio y el turismo para solicitar a las autoridades regionales se modifiquen los criterios para la postulación al Programa “Renace Aysén” de Sercotec, orientado a empresas con inicio de actividades en primera categoría que hayan disminuido sus ventas en al menos un 20%, requisito que estaría dejando fuera a un alto número de emprendedores.

Coyhaique.- El “Renace Aysén” es un programa que busca apoyar a la micro y pequeña empresa en medio de la crisis sanitaria, y corresponde a la reorientación de los recursos asignados por el Consejo Regional en agosto de 2019 para el Programa “Reactívate”.

El presidente de la Comisión de Fomento Productivo del CORE, Rocco Martiniello, señaló que “hemos recibido varias solicitudes para que los Consejeros modifiquen lo que Sercotec nunca modificó y nunca presentó; y es que para estar en el Renace hay que tener un 20% de pérdida (…) y muchos también en el ámbito del turismo no logran tener una baja de este 20%. Hoy día la Directora de Sercotec dice que nosotros recibimos un instructivo, que lo estudiamos y lo entregamos, y en lo personal nunca recibimos un instructivo. Yo fui a su oficina a consultarle, le dije a la Intendenta ponga flexibilidad para que baje ese porcentaje y me dijo no que para el próximo concurso”.

Por su parte, el Consejero Raúl Rudolphi, destacó la preocupación del CORE para apoyar a la economía regional. “Lo primero, fue la preocupación del Consejo Regional por el efecto económico de esta crisis sanitaria, buscar la fórmula de incorporar en el convenio del “Reactívate” lo que se conoce hoy como el “Renace Aysén” y un programa para el turismo “Apoya Turismo”, específicamente. Luego de eso se generó una reestructuración de los recursos, nosotros aprobamos 2700 millones de pesos en agosto de 2019 y este año de esos 2.700 destinamos 1.045 millones de pesos para el Renace Aysén y destinamos 448 millones para el Programa de turismo que va a ser llamado en las próximas semanas”.

“Aprovechamos de hacer un llamado al Ejecutivo, al seremi de Economía, a la Directora del servicio de considerar esta propuesta y que el periodo de pérdidas se extienda no hasta el mes de marzo, sino que hasta el mes de abril porque en la segunda quincena de marzo a raíz del coronavirus, la economía se desplomó. Por lo tanto, abril es un mes que marca una diferencia sustantiva en los promedios de venta” indicó el Consejero Raúl Rudolphi.

Verónica Gallardo, presidenta de la Cámara de Turismo y Comercio de Puyuhuapi, indicó que “nosotros como asociados nos estamos de acuerdo con los fondos que están saliendo de Sercotec del multisectorial y el próximo que va a salir “Apoya Turismo”, ya que las bases deben ser modificadas y estar de acuerdo a nuestra realidad regional y deben ser menor al 20% de pérdida, ojalá un 10 o un 5% más el mes de abril, es la única forma que el sector turismo pueda participar”.

“Solicitamos encarecidamente que nos consideren, estamos en una situación crítica, desde el 15 de marzo que no tenemos ingreso porque dejamos de recibir varias reservas por la contingencia. Necesitamos que se pongan una manito en el corazón, que Sercotec, por favor, puedan ver las bases y readecuarlas a nuestra realidad regional y poder postular, de lo contrario habrán muchas puertas que tendrán que cerrarse” finalizó Verónica Gallardo.