Así lo planteó el parlamentario durante sesión especial en que se analizó situación de gremios de la salud.

Aysen.- “Hoy el momento nos convoca a ponernos de acuerdo, a poner todas nuestras capacidades a disposición”. Así lo señaló el senador David Sandoval, durante su intervención en la sesión especial desarrollada en la Cámara Alta, en la que se analizó la situación de los gremios de la salud en el contexto del pandemia del COVID19.

En ese sentido, Sandoval recalcó que tal como se ha planteado desde que se inició la pandemia, ésta es una situación nueva e inaudita, donde ni siquiera los países más desarrollados contaban con las condiciones adecuadas en materia de administración, gestión o implementación, así como en dotación, personal e infraestructura. “Estamos hablando de países que llevan muchos años de desarrollo y una condición económica absolutamente distinta. Entonces hay que poner una dosis profunda de realismo frente a lo que nosotros estamos viviendo, un país en vías de desarrollo con todas las limitaciones y pobreza, donde hoy se ha desnudado la absoluta precariedad que tenemos como sociedad, en muchos sentidos”, subrayó.

En ese contexto, el parlamentario lamentó que algunos dirigentes hayan planteado esta reunión con un objetivo de plantear temas gremiales y no irse al fondo del tema que es el riesgo al que está sometido la población de nuestro país “y cómo articulamos, a pesar de nuestras limitaciones, y cómo ponemos todas nuestras capacidades a enfrentar esta situación”.

Por lo mismo, indicó que la realidad actual del país “nos debe enfrentar a un proceso de revisión profunda de todo lo que significan las políticas en el ámbito de la salud, de la vivienda, de los campamentos, de la pobreza, en muchos sentidos. Tenemos que hacer, sin duda, un giro absoluto y radical en esto y estoy plenamente disponible en esa dirección”.

Además, Sandoval dijo no compartir el planteamiento de algunos senadores durante la sesión especial, en relación a que solo la capacidad de sacrificio del personal de salud ha hecho posible manejar este tema. “Yo no me imagino un Estado, con un ministerio de Salud, sin pensar qué tiene que hacer en un hecho de esta naturaleza. Los equipamientos médicos, el equipamiento en las urgencias, las habilitaciones de salas, las residencias sanitarias, la importación casi secretea para equipamiento de otros país, no me cabe duda que es una secuencia de hechos”, señaló.

Sin perjuicio de lo anterior, el legislador dijo: “Yo valoro el trabajo, el sacrificio, el aporte, el compromiso y la entrega de miles de trabajadores del ámbito de la salud. Han estado sometido al mayor estrés al que se puede someter una persona, con todo lo que eso significa”.

Adicionalmente, el senador Sandoval solicitó durante la jornada, que el Ministerio de Salud remitiera a la Cámara Alta toda la información disponible en relación al manejo de la pandemia a nivel nacional. “Al final del día, vamos a medir el fracaso o el éxito de esta situación, no en los contagiados, sino que en la cantidad de fallecidos que hayamos tenido. Y yo creo que nadie quiere en nuestro país que fallezca alguien por una inoperancia de nuestras estructuras. Creo que hoy día, el momento nos convoca a ponernos de acuerdo, a poner todas nuestras capacidades a disposición”, recalcó.

Finalmente, indicó que “habrá oportunidad para tocar todas las temáticas de orden gremial, pero hoy la prioridad que tenemos es enfrentar la pandemia, la seguridad y la vida de nuestros habitantes”.