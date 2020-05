En cuanto al proyecto de ley, el parlamentario lamentó también que no se haya avanzado en la aplicación de retroactividad de la iniciativa.

Aysen.- “Esto hace un necesario cambio”. Así lo manifestó el senador David Sandoval durante el debate en que se aprobó el proyecto de ley que limita la reelección de autoridades.

Al respecto, el parlamentario insistió en lo necesario de avanzar en una iniciativa de este tipo, considerando que la sociedad “nos interpela cada vez con cosas más grandes”, agregando que esto representa un desafío para “ponernos a tono con la nueva realidad política social” del país.

En ese sentido, dijo que hoy estamos en un minuto donde o se da un gran salto hacia delante o nos quedamos solo en grandes discursos. “Tenemos tantos desafíos sociales en los cuales centrar el discurso”, señaló.

Sin embargo, lamentó que no se hayan logrado los votos necesarios para aprobar la retroactivad en la aplicación de la norma, lo que calificó como una mala señal. “Al establecer un mecanismo de limitación a la reeleción, era absurdo pensar que esto era válido de aquí para adelante, para las futuras generaciones, y dejar afuera a quienes hoy estamos ejerciendo esta función. Por eso, si votamos a favor de que era necesario legislar, por qué a nosotros no nos aplica la misma situación”, puntualizó.

“Desde mi perspectiva política, es muy poco defendible (que no se aplique la retroactividad), y esa situación tenía que necesariamente incorporarse”, agregó.

A pesar de ello, para Sandoval la limitación de la reelección era un paso necesario que se debía dar, si bien recalcó que aún quedan temas pendientes por resolver. “Entre ellas, la reducción de parlamentarios, pues necesitamos propiciarla. Desgraciadamente en la reducción de las dietas (parlamentarias y otras autoridades), no incluimos la eliminación de las dietas y asignaciones para los ex presidentes. Es una situación que no se alcanzó a incorporar”, precisó.

Necesidad de un acuerdo

Terminado este debate, el legislador considera que ahora hay que enfocarse en el llamado que hizo el presidente Sebastián Piñera a un acuerdo para atender las demandas y los problemas sociales que ha traído la pandemia por coronavirus. “Tenemos grandes tareas por delante y hoy (ayer) hemos dedicado una jornada para tratar este tema (límite a la releección) que está en el debate público, pero sin duda, los desafíos que tenemos hacen necesario que nos aboquemos a responder al llamado que nos ha hecho el presidente en cuanto a formalizar la construcción de un acuerdo”, indicó.

Por último, el senador Sandoval enfatizó que ante los grandes problemas que hay hoy en día, lo importante es poder construir los acuerdos “para dar esas respuestas que son absolutamente prioritarias y esenciales”, insistiendo finalmente en que hay que hacerse parte “de los temas que la comunidad nos está pidiendo”.