Intendenta Geoconda Navarrete señaló que se invertirán $58 millones para comprar insumos para el hospital de la comuna y las Postas de Salud Rural de Mallín Grande, Puerto Bertrand y Puerto Guadal.

Coyhaique.- La Intendenta Regional Geoconda Navarrete informó el día de hoy que el gobierno invertirá $58 millones para la adquisición de insumos para el Hospital de Chile Chico y las Postas de Salud Rural de Mallín Grande, Puerto Bertrand y Puerto Guadal; lo cual fue solicitado por los CORES de la provincia General Carrera (Washington Medina y Carlos Quintul) a la propia Ejecutivo y vía moción a través del pleno del Consejo Regional.

Según explicó la Ejecutivo, los dineros se destinarán para “poder estar mejor preparados y entregar una mejor atención a todos los usuarios de la red, no tan solo con motivo de la pandemia sino que también para las atención que a diario se realizan y se han estado haciendo”; fondos que provienen de los $2 mil millones entregados por el GORE al Servicio de Salud Aysén y desde el ministerio de Salud, dijo.

Entre los insumos a adquirir próximamente, Geoconda Navarrete explicó que prontamente se contará con un ventilador de transporte, 2 bombas de infusión, videolaringoscopio, monitor ECG, electrocardiógrafo, monitor desfribilador, capnografo y bomba de aspiración universal para el Hospital de Chile Chico.

Además, para la Posta de Salud Rural de Mallín Grande se dotará de un electrocardiógrafo, lo mismo para la Posta de Salud de Puerto Bertrand y 1 autoclave de 23 litros y 1 carro de paro para la PSR de Puerto Guadal.

El anuncio lo efectuó luego de sostener una reunión virtual con el gobernador de la provincia, Mauricio Quercia Martinic y los Consejeros Regionales Washington Medida y Carlos Quintul.

El gobernador Mauricio Quercia en tanto, agradeció el fondo destinado “para los hospitales de Chile Chico y las postas de Mallín Grande, Puerto Bertrand y Puerto Guadal porque con estos equipos los pacientes no tienen que ser derivados a centros de mayor complejidad. Es un avance en tiempos difíciles que sin duda levanta el espíritu de la gente”, dijo.

Tras el anuncio oficial por parte de la Ejecutivo, el Consejero Washington Medida mostró su satisfacción por la respuesta favorable, explicando que “ante la contingencia del Covid-19 es que hicimos una visita en terreno para hacer un posterior levantamiento de la situación actual en la que se encontraban los equipos médicos; lo cual respaldamos con un oficio ante la Intendenta Regional y el Servicio de Salud para dar a conocer que habían cumplido su vida útil y que no garantizaban una atención de calidad y seguridad”, añadiendo que lo anunciado por la Intendente Geoconda Navarrete “es una gran noticia que viene a subsanar una deuda histórica en infraestructura”.

Adicionalmente, Medina indicó que junto al resto de los CORES de la provincia ahora esperarán el proceso de licitación y ejecución.

Postas Rurales

Otro de los anuncios efectuados por la primera autoridad regional, tuvo relación con la renovación de algunas Postas de Salud Rural en la región.

Al respecto, Geoconda Navarrete precisó que “en los próximos días vamos a dar a conocer a la comunidad regional a inversión que viene del sector salud para mejorar muchas postas a nivel de las localidades, más allá de las cuales van a ser repuestas y que están en nuestro programa”.

Sobre esto último, la Ejecutivo agregó que “algunas ya están en proceso de reconstrucción, otras en proceso de adjudicación, pero a las que no le correspondía reposición y que sí se van a mejorar estructuralmente y que será asumido por parte del Servicio de Salud, lo que va a sumar más de $600 millones”, indicó.