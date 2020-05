Luego que se conocieran nuevos casos de coronavirus en la Región, llegando a un total de 16 personas confirmadas con Covid 19, el diputado Miguel Ángel Calisto hizo un llamado a la autoridad regional para que decreten una cuarentena preventiva y el cierre temporal del aeropuerto de Balmaceda.

Aysen.- Según el legislador, “a diferencia de otras regiones de Chile, nosotros no estamos preparados, no tenemos las herramientas necesarias para poder enfrentar este virus y las consecuencias que tiene en la población. Hace bastantes semanas he señalado la opción de implementar una cuarentena preventiva, reforzar los cordones sanitarios, porque hoy un contagio comunitario sería una verdadera catástrofe”.

“Con los 16 casos que tenemos, debiésemos tomar los resguardos necesarios para que esto no se siga extendiendo. Siempre he dicho, y se lo he dicho a las autoridades de Gobierno que toman estas decisiones, la necesidad de cerrar temporalmente la región. Se deben tomar medidas más absolutas”, aseguró.

El parlamentario señaló que “la intendenta debiese decretar ya una cuarentena preventiva para que esto no se nos escape de las manos. Nosotros no podemos actuar en base a lo que dice el Gobierno Central. Cuando el Ministro Mañalich dice que podemos retomar las clases, es no entender la realidad de nuestra región”.

“La Intendenta, la Seremi de Salud, tienen que considerar el factor de nuestra realidad particular. Nosotros hoy debiéramos tener una cuarentena preventiva para evitar que esto se propague”, indicó.

Finalmente, Miguel Ángel Calisto declaró que “reitero lo que dije en algún minuto, estamos en una falsa calma, porque testeamos muy poco. Tenemos que tomar las precauciones necesarias y eso sería declarar cuarentena preventiva y el cierre temporal del aeropuerto, por al menos unas dos o tres semanas”.