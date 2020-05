A través de gestiones realizadas por Comité de Emergencia se facilitará traslado a medicamentos, personal médico y alimentación a usuarios de la Red de Salud.

Aysen.- Medida se llevará a cabo en las comunas de Coyhaique, Aysén, Chile Chico y Cochrane.

Para fortalecer los servicios prestados por la Red de Salud de Aysén ante la actual emergencia sanitaria por Covid-19, se ha tomado una serie de medidas a nivel intersectorial. Una de ellas se gestó desde el Comité de Emergencia, instancia en la que surgió la necesidad de los establecimientos de salud para realizar una serie de atenciones a domicilio, con el fin de evitar la exposición innecesaria de pacientes. En esta tarea, las labores de movilización fueron llevadas a cabo en un principio por móviles de ONEMI, sin embargo para aumentar la cobertura, la SeremiTT gestionó que los vehículos de transporte escolar, subvencionados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, ejecuten este servicio a la comunidad.

El seremiTT Fabián Rojas indicó que esta tarea inició a partir del pasado 26 de mayo en los CESFAM Víctor Domingo Silva y Alejandro Gutierrez. Luego se sumó el Hospital y CESFAM de Puerto Aysén, y este lunes 1 de junio se integran a esta medida los hospitales de Cochrane y Chile Chico.

“Producto de las necesidades que tiene la Red de Salud de Aysén, junto a la Intendenta en su calidad de Presidenta del Comité Operativo de Emergencia, se ha dispuesto que los servicios de transporte escolar subsidiado que no están prestando servicios puedan apoyar a los equipos médicos. En este caso no sólo se hará entrega de medicamentos sino que también atenciones domiciliarias, o vacunaciones antiinfluenza. Como Ministerio además de ser un apoyo para nuestros transportistas ser también apoyo para nuestra Red Asistencial de Salud”, señaló Rojas.

La directora del CESFAM Víctor Domingo Silva, Sandra Paredes, destacó esta cooperación que se traduce en mejor atención y protección a sus pacientes: “Para nosotros es trascendente el recurso de movilización puesto que gran parte de las acciones que hemos realizado programado dentro de la contingencia del Covid- 19 ha sido justamente las prestaciones extramuros. Visitas domiciliarias de profesionales, para entregar fármacos, la leche, etcétera. Sin este recurso fundamental tendríamos paralizadas las atenciones fuera del establecimiento y sabemos que hay tratar de traer lo menos posible a los usuarios para evitar el contagio y propagación del virus”.

Desde el CESFAM Alejandro Gutiérrez, su director José Luis Toledo, aseguró que con estos móviles se permitirá optimizar las atenciones domiciliarias. “Sin duda es una estrategia muy útil, con los actuales móviles que contábamos en el establecimiento no nos daba abasto para realizar el despacho a domicilio. Actualmente estamos entregando estos servicios a 2400 usuarios mensuales, con un promedio diario de 150. Con los móviles que nos entrega la SeremiTT sin duda se logra cubrir esta estrategia y la satisfacción al usuario del establecimiento”, afirmó.

Cabe señalar que los operadores de transporte que realizarán esta labor, no podrán realizar labores de movilidad domiciliaria en casos confirmados o sospechosos de Covid-19, de esta manera se protege la integridad y seguridad de los transportistas.