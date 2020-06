Su respaldo a la decisión de decretar cuarentena obligatoria a toda persona que ingrese a la región de Aysén, a partir de este domingo 31 de mayo, manifestó el senador David Sandoval.

Aysen.- La medida, informada por la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, establece que toda persona que ingrese a la zona, ya sea por vía marítima, terrestre o aérea, deberá cumplir con una cuarentena de 14 días, lo cual fue valorado por el parlamentario, quien de paso, destacó el trabajo que se ha hecho a nivel regional, para el control del coronavirus. “Se ha hecho muy buen trabajo en el control del virus, y eso lo dicen las cifras. Para este virus no existe ninguna cura, salvo la prevención, y aquí hay tres cosas que son fundamentales: uso de mascarilla, lavarse las manos y mantener una prudente distancia con las personas. Son las tres medidas esenciales, hasta que no se descubra para resolver el problema”, indicó.

Sobre la inquietud que el tema despierta en la comunidad, el legislador dijo que es fundamental la responsabilidad de cada uno y también seguir las instrucciones de las autoridades. “No hay que bajar la guardia, hay que tomar todas las medidas, respaldamos las peticiones de los alcaldes, valoramos las peticiones respecto de crear estos cordones sanitarios. Lo hemos hablado con la propia subsecretaria Paula Daza”, puntualizó.

“La manera de enfrentarlo (el virus) es con seriedad y responsabilidad. En vez de alertarnos con el miedo, con el pánico, hay que alertarse con la preocupación y con las medidas de resguardo”, agregó.

Por lo mismo, el senador Sandoval resaltó el trabajo que en este sentido ha realizado la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito. “La región ha manejado muy bien esta situación hasta el día de hoy y esto tiene que mantenerse y para ello se requiere la colaboración, como ha sido hasta ahora, de la inmensa mayoría de la comunidad. Ahí, valorar el trabajo de la seremi Alejandra Valdebenito”, indicó, agregando que si bien existe temor “nosotros vamos a seguir trabajando para que en la región se sigan implementando todas las medidas que permitan el mejor y mayor control posible de esta enfermedad”.

Con todo, Sandoval llamó a no olvidar que junto con el COVID19, también hay una serie de demandas sociales que están relacionadas con esta pandemia. “Tenemos que hacer frente a las demandas sociales como el desempleo, la falta de ingresos en muchas familias, la situación de los alimentos. Y esto requiere el concurso y el trabajo positivo de todos”, subrayó.