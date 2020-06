El reciente fin de semana la Municipalidad de Chile Chico dio inició a la entrega de “bolsas solidarias”, iniciativa que es parte del Plan Preventivo Covid – 19 que lleva adelante la casa edilicia y en esta primera etapa recorrió sectores como Rio Leones, Puerto Bertrand, Mallín Grande, el Furioso, las Horquetas, Puerto Guadal, entre otros.

Chile Chico.- El Alcalde Ricardo Ibarra, puso en valor el trabajo de Bomberos de Puerto Guadal, funcionarios, funcionarias municipales y voluntarios que estuvieron liderados por el administrador Omar Ruiz, quien coordinó la logística en la adquisición de los productos, el armado de las bolsas y la entrega de las mismas.

“Contento de haber hecho este recorrido, de haber compartido con los vecinos, haber conversado con ellos y donde todo el equipo municipal se desplazó por el territorio sur, este y oeste, llevando estas bolsas solidarias que son un aporte del Municipio, aprobado por el Concejo Municipal. En esta oportunidad todo estuvo coordinado por el administrador Omar Ruiz y todos nuestros colegas que colaboraron para que llegue esta bolsa solidaria, que no es una canasta familiar, a todos nuestros vecinos y vecinas. Pero por sobre todo lo más importante fue escuchar a la gente, con una palabra de aliento, de fe, de esperanza, ya que estamos viviendo un momento muy difícil”.

En Puerto Bertrand la señora Rosa Laurie, quiso agradecer el gesto del Municipio de Chile Chico y la posibilidad de conversar con la autoridad comunal. “Nosotros vivimos a 4 kilómetros de Puerto Bertrand y nos viene bien esto, porque en esta situación todo ayuda. Así es que, muy agradecida del señor Alcalde por este gesto de la Municipalidad de Chile Chico y ojala todos sepamos valorar lo que está haciendo la autoridad comunal por nuestra comunidad y Dios quiera que salgamos pronto de esta pandemia”.

En el sector del Furioso, la señora Laura Antipani junto a su familia agradece la colaboración del Municipio, sobre todo por la entrega de elementos de protección personal. “Esto está muy bien, se lo agradezco mucho porque incluso las mascarillas, alcohol gel, todas esas cosas uno las necesita y yo en este momento no puedo salir, así es que, no he podido comprar. Agradecer porque todo está muy bien, porque aquí hay muchos pobladores alrededor, jóvenes, adultos mayores y familias con niños, por ello, esto nos sirve mucho”.

Esta es una primera etapa en la entrega de “bolsas solidarias” financiadas con recursos municipales y que ya ha logrado cubrir cerca del noventa por ciento de las viviendas del interior de la comuna. Este martes, un otro grupo de funcionarios de la Municipalidad se encontraba recorriendo parte de los sectores las Horquetas y Fachinal.

En los próximos días se informará que fecha y en que horario se desplegarán los equipos de trabajo en la ciudad de Chile Chico, donde según los registros son casi 2 mil las casas, hasta donde llegará este apoyo que busca potenciar el mensaje preventiva en medio de la emergencia sanitaria que se vive a nivel nacional y mundial.