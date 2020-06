“Esta semana se hizo entrega de terreno dando inicio a 18 meses de trabajo que reactivarán la economía local. Contará con una inversión del gobierno del presidente Sebastián Piñera a través de la Dirección Regional de Obras Portuarias cercana a los $2.100 millones, beneficiando a todos los ayseninos y turistas que ocupan este sector como una de las vías de entrada y salida a la región de Aysén, quienes dejarán atrás realizar la espera de las embarcaciones en un conteiner con capacidad de 10 pasajeros para dar paso a la modernidad con un Terminal Portuario de primer nivel que tendrá capacidad de albergar a 200 personas”, afirmó el SEREMI del MOP.

Un importante anuncio dio a conocer esta semana el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Néstor Mera Muñoz junto al Alcalde de la comuna de Cisnes Francisco Roncagliolo y el Director Regional de Obras Portuarias del MOP Luis Didier para la comuna de Cisnes y toda la región de Aysén, como es la entrega de terreno que pone en marcha la construcción del Terminal Portuario de Puerto Cisnes etapa II, obra que mejorará significativamente las condiciones de conectividad marítima del sector.

“La conectividad vial, aérea y portuaria son tres de los ejes fundamentales del Plan de nuestro gobierno del presidente Sebastián Piñera donde se encuentra incluido el Plan de Conectividad Austral que plantea mejorar la conectividad vial, aérea y marítima de nuestra región y proveer a los habitantes de Puerto Cisnes y turistas de un Terminal de Pasajeros/as de primer nivel, el que facilitará las condiciones en que los pasajeros de las barcazas realizan la espera del arribo de las embarcaciones en un lugar apto para ello, con el objetivo de que la comunidad no tenga que mantenerse expuesto a las inclemencias del tiempo, al frío y lluvia sin contar con un lugar de refugio que lo mantenga seguro. Como Ministerio de Obras Públicas a través de nuestra Dirección Regional de Obras Portuarias queremos brindarle a cada vecino de Puerto Cisnes, del litoral norte y turistas las mejores condiciones para facilitar su conectividad y mejorar su calidad de vida, con obras como estas que sabemos sirven de herramienta también para generar nuevos emprendimientos, empleo en la localidad y que permitirá dejar atrás realizar la espera de las embarcaciones en un conteiner con capacidad de 10 pasajeros para dar paso a la modernidad con un Terminal Portuario que tendrá capacidad de albergar a 200 personas. Esta obra cuenta con una inversión cercana a los $2100 millones, 18 meses de trabajo y seremos estrictos en la aplicación del protocolo sanitario a la empresa para dar continuidad a la obra sin inconvenientes”, afirmó el SEREMI del MOP.

Las obras consideran construir un Terminal de Pasajeros de 516 m2 sobre la base de muros de hormigón armado vigas reticuladas y cerchas de acero en techumbre, que en su interior contará con oficina de administración, boletería, oficina de Aduanas, sala multiuso, sala de espera de pasajeros, kiosco y servicios higiénicos. Toda la obra considera accesibilidad universal tanto para el acceso al Terminal como para su circulación interior e iluminación LED, instalaciones de agua potable, alcantarillado, electricidad, calefacción, demarcación del pavimento y señalización del tránsito y seguridad, una explanada pavimentada destinada a zona de maniobras vehiculares de embarque y desembarque, 23 estacionamientos, confinada con muros de contención de hormigón armado y enrocado de protección costera en todo su borde expuesto al mar, y cerco perimetral y portón para vehículos y peatones.

“En la entrega de terreno, el Alcalde de la comuna de Cisnes Francisco Roncagliolo destacó “esta obra era muy esperada por la comuna”, y agregó “esta es una forma de ir reactivando nuestra economía local que se ha visto bastante deprimida por las distintas medidas sanitarias que se han ido implementando, lo que ha generado un desgaste importante en nuestros prestadores de servicios locales. La entrega de terreno de esta obra también nos plantea un desafío no menor, que es poder llevarla a ejecución con el mayor estándar de seguridad posible y pensando en el cuidado de nuestra localidad como también de personas que pueden llegar a nuestra zona. Hoy sólo contamos con un conteiner con capacidad muy limitada y las barcazas que llegan tienen una capacidad de hasta 200 personas -ahora se va visto una disminución por la situación de distanciamiento social que hoy debemos tener- pero las zonas de espera son bastante artesanales y son adaptaciones de infraestructura y por lo mismo no contamos con las condiciones adecuadas para lo que es hoy Puerto Cisnes un puerto de entrada a la región y con una importante demanda de ingreso y salida a la comuna, lo que hace que requiera un espacio mucho más amplio, que sea confortable y que le permita brindar dignidad a nuestros usuarios, quienes muchos de ellos son del litoral y por los horarios de la Barcaza en muchas oportunidades llegan o salen de madrugada y hace que se requiera un espacio mucho más adecuado para el cuidado de las personas. Así que va a ser un cambio enorme porque de tener 10 personas en un conteiner vamos a pasar a cerca de 200 personas, lo que es bastante considerable en materia de la capacidad que va a tener el nuevo espacio. Esperamos que se apliquen los protocolos sanitarios correspondientes y que el Ministerio de Obras Públicas nos apoye en ese sentido y lleve adelante protocolos exigentes pero cumplibles para las empresas, con el objetivo de cuidar la salud de las personas de nuestra comunidad, pero también cuidar la salud de quienes laborarán ahí y que seguramente van a venir de otros lugares de la región y así no tener ningún tipo de inconveniente que más adelante complique la ejecución de la obra”.