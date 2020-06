El senador David Sandoval valoró el proyecto de ley que habilita, temporalmente, a médicos especialistas para ejercer sus especialidades en el sector público, iniciativa que nace en el contexto de pandemia que se vive en el país.

Aysen.- Aunque el parlamentario destacó la importancia de la iniciativa, recordó que en la región “lo más común y habitual en los pacientes que están con algún requerimiento” es que tengan que trasladarse hacia otros centros hospitalarios del país, con todo lo que eso conlleva “en lo humano, familiar y afectivo”. “Eso es una deuda enorme que se tiene”, señaló.

Por lo mismo dijo que esto representa un pequeño avance, pues a su juicio aún no se ga abordado cabalmente el conjunto de problemas que tiene el manejo de especialidades médicas en el país. “La habilitación temporal pone sobre la mesa un debate esencial, que es la necesidad de avanzar en una verdadera política de salud de calidad, que le asegure a todas las comunidades, en todos los rincones, un digno acceso y así no tener que seguir trasladando a nuestra gente a otras zonas del país para acceder a lo más básico, como es la salud”, recalcó.

Durante el debate, Sandoval también criticó la “influencia de las entidades gremiales” en el marco de este proyecto, lo que a su juicio “me parece absolutamente inaceptable en la construcción de un país que quiere avanzar en materia de salud, como una primera prioridad en materia de calidad de atención”.

Con todo, el legislador envió un mensaje al Ministerio de Salud en el sentido de que se tiene que eguir avanzando en cómo construir esta mejor política en materia de atención en salud.

Cabe señalar que el proyecto, que ahora será analizado por la Cámara de Diputados, establece que los médicos cirujanos chilenos y extranjeros con especialidad certificada por una universidad nacional o foránea, podrán ser contratados por los Servicios de Salud, para trabajar en el sistema público aunque no hayan rendido el examen validado por la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM).

Además, indica que quedan exceptuados de aquello, los profesionales que no acrediten sus estudios universitarios y que hayan reprobado dicho test.