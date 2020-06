Una serie de denuncias ha recibido el diputado Miguel Ángel Calisto en sus distintas redes sociales por la demora en el pago de la Beca de Alimentación para la Educación Superior, BAES, hecho que el parlamentario calificó como preocupante debido a la crisis económica que viven muchas familias en nuestro país.

Aysen.- La beca BAES es un beneficio que se entrega a través de una tarjeta electrónica que permite a los estudiantes canjear alimentos en distintos locales, con la intención de apoyar su proceso en la educación superior.

Según el legislador, “nos han llegado muchas denuncias por la demora en el pago de este beneficio, lo que me parece muy preocupante. Hemos manifestado nuestra molestia a Junaeb. Actualmente hay muchos jóvenes Ayseninos que no han podido regresar a sus casas a pasar la pandemia, y han tenido que quedarse en otras regiones pasando penurias económicas, y ahora además sin esta beca de alimentación”.

El parlamentario agregó que “es fundamental que la Junaeb cumpla con los plazos estipulados. Esto es lo que no podemos dejar que suceda, que estos beneficios no se cumplan en momentos en que la crisis económica está pegando fuerte y afecta a muchas familias de nuestra región que no pueden generar recursos debido a las medidas sanitarias adoptadas por la pandemia”.

Finalmente, el legislador aseguró que “esperamos que Junaeb realice este pago lo antes posible. Por estos motivos, envié un oficio al Director Nacional de esta entidad pidiendo que se solucione este problema y se les dé una respuesta no sólo a los jóvenes de Aysén, sino a los miles de estudiantes de Chile que reciben este beneficio”.