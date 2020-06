La senadora Ximena Ordenes, reiteró el llamado al Gobierno para que aumente el testeo de detección de casos de contagio por covid 19 en la Región de Aysén, y aseguró que, en caso de que la autoridad sanitaria no aplique la estrategia de testear, rastrear, trazar y aislar a los contagios por covid 19, se instalará en la Región la sensación de falsa normalidad.

Aysen.- Ordenes señaló que las cifras de testeo en la Región de Aysén “son insuficientes”, dado que hasta el 31 de Mayo, solo se han efectuado 1.154 exámenes PCR para la detección del coronavirus por al autoridad sanitaria, abarcando un porcentaje que sólo llega a 1,1% sobre el total de la población regional, mientras el promedio nacional de aplicación del examen llega al 3,4% en la relación a los habitantes del país.

“Resulta incomprensible que las autoridades sanitarias no estén realizando el test de detección del coronavirus de forma masiva, tal como recomiendan los expertos para evitar una mayor propagación de los contagios de covid-19 en nuestro territorio, siendo que el sector privado realiza la misma cantidad de testeo en la Región de Aysén”, indicó la parlamentaria.

La senadora Ordenes agregó que, si se considera el escenario epidemiológico del resto del país, y especialmente de la Región Metropolitana, se concluye que las medidas iniciales del Gobierno no están dando los resultados esperados, tal como señalaron la semana pasada desde el Ministerio de Salud, por lo que “urge un cambio de estrategia local”.

“La curva de contagios en la Región Metropolitana está disparada, los servicios de salud están colapsados y por ello, el Gobierno Regional de Aysén y la autoridad sanitaria regional deberían estar aplicar la estrategia de testear, rastrear, trazar y aislar a los contagios por covid 19, lo que no se está cumpliendo”, indicó.

La senadora aseguró que -teniendo a la vista casos de otras regiones- si la autoridad regional no va a actuar con esos criterios, es indispensable fortalecer un cordón sanitario efectivo en la Región de Aysén, ya que no se están cumpliendo con los protocolos sugeridos en esa materia.

“Si la autoridad sanitaria regional no va a testear de manera masiva, rastreando, trazando y aislando los casos sospechosos, se generará la idea de falsa normalidad y esto será repetir el error en el que está cayendo la Región Metropolitana. Insisto: testear, rastrear, trazar y aislar, y establecer un cordón sanitario real”, dijo Ordenes.

Asimismo, reiteró que “la autoridad sanitaria tiene un deber y un mandato, que es cumplir con los protocolos que se definieron para el control y la supervigilancia tanto de los procedimientos, como del seguimiento de los casos, y especialmente, de tomar todas las precauciones -como la aplicación de testeo- para evitar una mayor propagación del virus en nuestra Región”.

“Además de las medidas de autocuidado de la ciudadanía, de cada uno de los hogares y de cada una de los habitantes de la Región, los expertos han recomendado aumentar la pesquisa y el testeo. Es inaceptable y altamente riesgoso que la tasa de testeo en la Región de Aysén se mantenga muy por debajo, incluso, del promedio nacional”, añadió la senadora Ordenes.