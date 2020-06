Desde el inicio de esta contingencia sanitaria desde el sector gastronómico, cultural y de la entretención de la región de Aysén, han visto coartadas sus posibilidades de desarrollo económico, en su mayoría, poniendo en riesgo su principal fuente de sustento familiar, empleos generados y el trabajo de muchos años. Por ello, hicieron un llamado a las autoridades regionales a poner atención al sector y canalizar una propuesta que les permita ir retomando su actividad, ya que muchos mantienen sus locales cerrados.

Desde la Agrupación de Gastronómicos de Aysén, integrada por emprendedores del sector gastronómico, hotelero y de la entretención afirman que han participado de variados encuentros y reuniones con autoridades regionales, instancias en las que han hecho hincapié en la necesidad de abordar la situación con una mirada local, de manera de poder generar medidas que se adapten a enfrentar la contingencia conforme a la realidad geográfica, sanitaria y económica de la región, considerando que han sido múltiples las dificultades que han debido enfrentar estos meses y temen que muchos de ellos puedan quebrar por la falta de apoyo regional.

Medidas locales

Desde el sector, afirman que existe inequidad en las determinaciones adoptadas por las autoridades dado que la implementación de las medidas sanitarias no han sido acordes a la realidad regional y todas se han ido adoptando con una mirada centralista y que ha forzado a enfrentar un complejo momento económico por la falta de adaptación al escenario local.

Entre las medidas que más han golpeado al rubro gastronómico, está la medida que permite la autorización de reuniones de hasta 50 personas en un espacio cerrado, sin embargo, hay emprendimientos que con capacidad máxima de 20 a 10 personas o incluso menos, no pueden operar.

“Muchos de nosotros hemos hecho grandes esfuerzos para adaptarnos a esta realidad, nos esforzamos intentando adaptar nuestros servicio y otros hasta tratando de cambiar de rubro, pero no nos funciona a todos, y nos sentimos en desventaja respecto de otros rubros a los que no se les ha solicitado el mismo esfuerzo, al menos ellos tienen permiso de poner medidas de seguridad y son sus clientes los que discriminan donde comprar, a nosotros no se nos permite nada” comenta Maria Jovita Formantel, miembro de la incipiente agrupación y emprendedora gastronómica del restaurant familiar “Moneda de Oro”

“Hay claros y simples ejemplos de cómo en otras sociedades han avanzado en sostener el sector gastronómico y de la entretención, permitiendo que en igualdad de condiciones de otros rubros ofrecer a su público alternativas seguras de consumo y atención al público, tenemos la disposición, queremos trabajar con condiciones seguras para todos, además de problemas tenemos propuestas y ganas de trabajar” reafirmo Oscar Silva, emprendedor del rubro gastronómico y de la entretención representante de “Barground”.

Medidas Municipales

Otro de los grandes ausentes en la búsqueda concreta de soluciones, manifiestan han sido en los municipios locales. Según comentan desde la organización de gastronómicos, si bien en general distintos alcaldes se han mostrado dispuestos a apoyar aún se desconocen medidas concretas en esta materia.

“Exigimos compromisos reales de parte de las autoridades comunales en cuanto a la situación de nuestras patentes comerciales, por ejemplo, ya recibimos el cobro de lo que debería ser el uso del segundo semestre y ni siquiera pudimos trabajar el primero” recalcó Oscar Silva de Barground.

“Esta crisis está recién empezando y no vemos liderazgos a la altura de las circunstancias”, se requiere de alternativas flexibles, efectivas, propuestas adaptadas a la realidad regional y comuna por comuna, señalaron del conglomerado emprendedor, desde donde aseguran tener completa disposición de aportar al cuidado colectivo en el ámbito sanitario que afecta la pandemia, tal y como consideran poder aportar a acortar la brecha que dejara esta situación en el ámbito económico.

Se requiere de una mayor relación intersectorial, del comercio agrupado y no agrupado, para conversar y planificar junto a las autoridades regionales estrategias y alternativas reales, para la reactivación de estos importantes servicios, siempre en miras al resguardo de las condiciones sanitarias que se establezcan, concluyeron los preocupados emprendedores.