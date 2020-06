La molestia ciudadana apunta a lo que sería la nula o escasa atención presencial de los profesionales médicos y dentistas, en una zona donde no existen casos positivos ni sospechosos de Covid – 19.

Chile Chico.- En su más reciente sesión, el Concejo Municipal de Chile Chico y tras el planteamiento de uno de sus Concejales, deciden de forma unánime oficiar a las autoridades sectoriales los inconvenientes que existirían en los protocolos de atención, al interior del hospital local.

Esto a razón del malestar ciudadano que existe por no ser atendidos, de manera presencial, con la privacidad que por derecho les asiste y por ejemplo, que los profesionales médicos y dentistas, atienda emergencia a través del teléfono.

El Alcalde Ricardo Ibarra, consiente de esta situación, sin dejar de reconocer el permanente trabajo colaborativo entre el Municipio y el hospital Leopoldo Ortega Rodríguez, afirmó que este un tema que como Concejo han decido plantear a las autoridades de Salud.

“El Concejo Municipal en la última reunión a propuesta de uno de los Concejales, planteó el problema y la serie de reclamos por insatisfacción en la demanda de salud, los protocolos que tiene hoy en día el hospital y la calidad de la atención. Queremos destacar que, nosotros siempre hemos tenido una política de ayudar, apoyar y defender al hospital, de esta forma, reconocer el enorme trabajo que realizan los y las TENS, los Paramédicos y la gran mayoría del personal. Aquí lo que se está demandando es una atención de los médicos y los dentistas, el resto de los funcionarios, trabajadores, muchos de ellos familiares, vecinos, conocidos de nosotros, la gente está absolutamente conformes con su labor. Pero creo que, el protocolo que tiene hoy en día el hospital está absolutamente equivocado y tiene un alto nivel de insatisfacción de la gente”.

“La atención de salud no es un favor, es un derecho”.

La máxima autoridad en la comuna de Chile Chico, Alcalde Ricardo Ibarra, cree que el protocolo de atención que hoy mantiene el hospital local, se contradice con la realidad que presenta la zona, al no tener ningún caso positivo de coronavirus.

“Recordar que este protocolo tan estricto de casi no atender público, se contradice absolutamente con el hecho de que aquí en la comuna no hay ningún caso de coronavirus, entonces, también tenemos que adecuarnos a lo que es la realidad y acá estamos viendo un tema absolutamente cerrado a la atención normal, en circunstancias que no tenemos ningún caso. Y hoy día tenemos una enorme cantidad de profesionales para la atención, nos quejábamos antes cuando teníamos un médico, no sé si la atención era mejor o peor que ahora, pero ahora hay alrededor de 9 médicos, 5 dentistas y finalmente nosotros como Municipalidad estamos siendo colapsados en la atención de la clínica de salud y la clínica dental. Esto es algo que no puede ocurrir, hoy hay que sentarse a la mesa, conversar y si hay que hacer cambios las autoridades regionales deben hacerlos, porque aquí la atención de salud no es un favor, es un derecho”.

El Alcalde Ricardo Ibarra, enfatizó el llamado a las autoridades pertinentes a abordar esta preocupación situación ahora, ya que, no es posible que la gente esté siendo atendido en la puerta del hospital, “¿qué pasa con los adultos mayores que por su condición económica no tiene ni para cargar el teléfono?, no se les puede pedir a ellos que se contacten con el hospital, por eso llegan al recinto para una atención presencial”, puntualizó el jefe comunal de Chile Chico.