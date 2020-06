Tras el cambio del Ministro de Salud que realizó el Presidente de la República concretado este sábado, la senadora de la Región de Aysén, Ximena Ordenes, aseguró que el nuevo Ministro Enrique Paris tiene la tarea de implementar medidas urgentes y efectivas para enfrentar la crisis sanitaria a través de un cambio de estrategia, esperando que no se repitan en las regiones los errores constatados con el manejo de la pandemia en la Región Metropolitana.

Aysen.- Ordenes señaló que la continuidad del ahora ex Ministro Jaime Mañalich se hacía insostenible, tras el aumento exponencial de contagios por coronavirus que sitúa a nuestro país entre las naciones con mayor número de personas contagiadas de COVID-19 por millón de habitantes en el mundo, así como por la pérdida de confianza y credibilidad a raíz del mal manejo en la entrega de cifras de la pandemia, lo que evidenció el fracaso de la estrategia del Gobierno para controlar la crisis sanitaria.

Asimismo, indicó que, “con la llegada del nuevo Ministro de Salud, se espera que exista una real voluntad del Gobierno de cambiar su estrategia como lo han sostenido el Colegio Médico, académicos, gremios de la salud, centros de estudio y otros. Esperamos que el nuevo Ministro de Salud cambie la estrategia con la que se enfrenta la crisis sanitaria”.

“Se necesita un cambio de estrategia con medidas urgentes y efectivas para enfrentar la crisis, ya que los modelos utilizados no han logrado revertir la creciente tasa de contagios en la Región Metropolitana. Se necesita salir de la mera lógica del reporte diario a la acción desde la salud pública y no centrarse exclusivamente en la contención hospitalaria, que ya se encuentra desbordada”, expresó la parlamentaria.

Según la senadora Ordenes, “una nueva estrategia debe considerar el aislamiento de todos los casos positivos de Covid-19 en residencias sanitarias, fortalecer los cordones sanitarios regionales para aumentar la detección a través del testeo masivo, rastrear eventuales contagiados y trazar contactos estrechos de contagio, lo que se ha venido solicitando desde los primeros días de la pandemia”.

Además, Ordenes expresó que “para que las cuarentenas puedan ser cumplidas por las familias, debe existir una ayuda económica consistente por parte del Estado, que sea suficiente para cubrir las necesidades de las familias. Cualquier acuerdo que se tome en esta materia no le quita urgencia a que se concrete un cambio de estrategia sanitaria y que debe liderar el nuevo Ministro de Salud”.

“Esperamos que en la región de Aysén no se cometan los mismos errores de la Región Metropolitana. Estamos a tiempo, ya es hora de testeo masivo, de rastreo de los casos, de establecer la trazabilidad de los contactos, y por supuesto, aislar, en caso de covid-19 y PCR positivo en hospedajes sanitarios”, dijo la senadora Ximena Ordenes.