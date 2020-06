Para la región es un hecho sin precedente. El Consejo Regional en pleno, y en votación mayoritaria, rechazó el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) del año 2021 para el Gobierno Regional de Aysén, tanto el presupuesto del programa 01 correspondiente al Funcionamiento como el programa 02 de Inversiones, es decir, la base del Fondo Nacional de Desarrollo Regional – FNDR – que permite la ejecución de diversas iniciativas para la región.

Aysen.- Los lineamientos del Ministerio de Hacienda plantean la disminución del presupuesto en, a lo menos, un 10% en comparación al presente año 2020. La instrucción indica que se debe considerar un presupuesto de un poco más de 51 mil millones de pesos y que corresponde planificar un presupuesto con base cero ajustado.

Para el Consejero Regional, Presidente de la Comisión de Inversiones y Presupuesto, Jorge Abello, indicó que “la primera señal equivoca del gobierno es la intensión de rebaja de presupuesto a las regiones y en cuanto al concepto de presupuesto bases cero ajustado, es impracticable toda vez que existe programación financiera de los proyectos y programas en ejecución, los cuales no se pueden interrumpir”.

El Consejero Abello, destacó que “hay que ser muy claro en esto, el presupuesto base autorizado es insuficiente, no asegura cumplir con los compromisos en marcha. La comunidad exige nuevas iniciativas sobre todo en el ámbito de empleo o aportar a la reactivación económica, ello implica un presupuesto muy distinto a lo autorizado o a la propuesta sin sustento de la Intendente Regional, Geoconda Navarrete, quien no estuvo presente para presentar o defender el presupuesto del próximo año”.

“me parece fuera de lugar que la Intendenta Regional aparezca a través de los medios de comunicación solicitando generosidad y dialogo en relación al presupuesto presentado, toda vez que nunca nos ha solicitado conversar y consensuar acuerdos al respecto. Y, más grave aún, me parece que siendo ella la Ejecutivo del Gobierno Regional nos quite mérito indicando que nuestra opinión no es vinculante. No corresponde y es un absoluto desatino. Nosotros queremos lo mejor para nuestra región por ello rechazamos el presupuesto”.

“Se evidencia una intención clara de parte del gobierno de no avanzar en la elección del Gobernador Regional el próximo año 2021. Rechazamos la propuesta del programa 01 del gobierno regional por la rebaja de presupuesto y no considera nada que indique que se planifica la llegada del Gobernador Regional, el cual debe ser electo por la ciudadanía, la señal centralista es clara”.

Para el Consejo Regional, Carlos Campos, la situación del presupuesto del año 2021 es de vital importancia para superar todas las externalidades negativas que nos dejara la pandemia sanitaria. “Lo que enfrentaremos el año 2021 es un gran desafío, por ello, contar con un presupuesto adecuado y seguro para cumplir con los compromisos, las exceptivas regionales y locales es básico y fundamental. Creo que esto faltó absolutamente en la propuesta del ejecutivo regional que terminó en un rechazo por parte del Consejo Regional”.

“Una preocupación adicional es la falta de claridad del Plan de Zona Rezagada de la Provincia Capitán Prat, no tuvimos respuesta clara si éste plan fue aprobado desde nivel central por parte de Subdere, pero además una mayor incertidumbre son los recursos que se considerarán para el año 2021 de la provisión de Rezago. Nos sorprendió negativamente que se haya indicado que el año 2020 fue cero para la región, aun cuando se habían planificado recursos según el plan de desarrollo aprobado. Nos interesa que se puedan ejecutar programas que vengan a aportar en el contexto de la post pandemia, los proyectos de conectividad terrestre y digital son de relevancia”.

Finalmente, los Consejeros Regionales Abello y Campos, indicaron que el escenario adverso y el rechazo de la propuesta del presupuesto del ejecutivo regional para el año 2021 para el Gobierno Regional, nos obliga a trabajar con mayor efectividad de aquí hasta que se promulgue la ley de presupuesto, para ello, toda la disposición para colaborar y sumar a todos los actores relevantes del desarrollo regional, sean del ámbito político y de las organizaciones de la sociedad civil, para que se logre mayor legitimidad en la planificación de presupuesto del año 2021.