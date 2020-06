A partir de junio y como respuesta a las múltiples demandas observadas en el ámbito de la salud mental producto de la pandemia a raíz del COVID_19, un grupo de profesionales de la salud, psicólogos y psicólogas de la región, se organizan para ir en apoyo de las personas más vulnerables de Aysén. Con el propósito de favorecer la calidad de vida y la salud mental de quienes no tienen acceso a este tipo de prestación tan demandada, nace la Red de Psicólogos y Psicólogas Voluntarios/as de Aysén. Si bien esta organización aún es informal, convoca a personas que desde su quehacer y saber buscan contribuir en uno de los ámbitos que hoy y, en el mediano plazo, se verán más afectados producto de la situación sanitaria actual.

Aysen.- Desde hace un par de semanas se inició el proceso de atención, principalmente a personas de Coyhaique y Aysén, no obstante, se plantean extender en el corto plazo esta red a todas las comunas de la región. Uno de los profesionales que ha desarrollado atención clínica comentó acerca de la labor que realiza “El trabajo profesional que desarrollo en esta crisis es con pacientes adultos de la región y consiste tanto en contención, acompañamiento y escucha como también, psicoterapia individual. El formato “on line” es algo que, en cierto sentido, limita algunas interacciones personales, pero, a decir verdad, sí se logra obtener una relación de confianza” señaló respecto a lo que ha observado en sus atenciones, complementando que existen “personas puestas a prueba, sin trabajo y encerradas con familiares que creían conocer, pero que con el paso de los días y meses han puesto a prueba su paciencia. Hay, por cierto, mucha necesidad de ser escuchado, de quejarse, de llorar, pero diría que, en particular, existe mucha necesidad de dos cosas: tanto explicarse a sí mismo quién es uno ahora…como, en definitiva, de saber qué sentido puede tener todo este sufrimiento. Diría que esta última cuestión es, quizás, la más fructífera, porque uno aprende que la sensación de fracaso o impotencia personal o la caída de proyectos y planes, parece ponerse en segundo lugar cuando un familiar o vecino está en peligro o sufriendo demasiado” refirió el voluntario de la Red.

La organización compuesta por más de 20 participantes se ha vinculado con organizaciones comunitarias y educativas, quienes han derivado casos que actualmente están siendo atendidos a través de la modalidad “a distancia”, ya sea a través de video llamadas, plataformas del tipo Zoom o solamente por teléfono, de acuerdo a las posibilidades de cada persona.

Una invitación a sumarse a esta nueva organización de psicólogos y psicólogas a través del correo psicolosaysen@gmail.com es la que se extiende a todos aquellos que deseen contribuir en esta causa, ya que “se evidencia que somos pocos (en la red de voluntarios) Yo creo que los psicólogos de Aysén siempre quieren ser útiles. Invito, pues, a mis queridos colegas a sumarse cada cual, desde su experticia, a servir en esta crisis” es el llamado de uno de los activos voluntarios de la Red. Finalmente, las personas que deseen contactarse con los profesionales voluntarios, por ahora, lo podrán hacerlo a través del Facebook Psicólogos Aysén donde además accederán a contenido educativo cada semana.