El programa “Reactívate” de Sercotec dio a conocer los resultados de su concurso a nivel nacional, que busca apoyar a emprendedores y emprendedoras que se han visto afectados por a raíz de la pandemia del coronavirus.

Chile Chico.- En esta iniciativa los profesionales de Fomento Productivo de la Municipalidad de Chile Chico, colaboraron en gran parte del proceso con vecinos y vecinas tanto de “la ciudad del sol” como del interior de la comuna. Tal como lo mencionó, Sady Jerez.

“El programa Reactívate consideró una convocatoria a nivel nacional, no es con fondos regionales y tuvimos la oportunidad con el colega Esteban Barría de Puerto Guadal, realizar cerca de veinte postulaciones y de ellas tuvimos dos beneficiados, acá en Chile Chico y en Puerto Bertrand. Así es que, estamos bastante contentos porque la inversión no es menor, son cerca de tres millones de pesos, diferenciados en el ámbito de los activos fijos, adquisición de capital de trabajo. Esto de alguna manera viene a suplir un poco este problema de solvencia económica, porque se puede cancelar por concepto de arriendo el recinto donde usted trabaja, pago de servicios básicos, pago de sueldos y por último, asociado a lo que es la adquisición y mejoramiento en el área de la promoción, difusión y la publicidad”.

El propietario de un gimnasio de actividad física de Chile Chico, José Luis Antipani, puso en valor el apoyo del profesional del Municipio, agregando que esta iniciativa llega en momentos bastante difíciles para su emprendimiento.

“Contento porque estamos pasando una situación difícil, ya que al tener el gimnasio cerrado se complica un montón de cosas, se juntaron deudas de arriendo, de luz, por no generar ingresos. Así es que, esto es un salvavidas para aguantar lo que vivimos y lo que falta todavía de esta pandemia, ojala que termine pronto y aprovechando también de realizar compra de máquinas, equiparnos y poder brindar lo mejor para cuando se puedan reabrir las puertas del gimnasio. Contentos por el apoyo en la formulación del proyecto, esta es una gran ayuda porque hay cosas que uno no entiende y el asesoramiento es bueno porque uno desconoce cómo se manejan este tipo de papeles, así es que, muy bien”.

En Puerto Bertrand, el emprendedor beneficiado a través del proyecto “Reactívate” de Sercotec, es un empresario del rubro del turismo, quien fue asesorado por el profesional de Fomento Productivo de la delegación municipal de Puerto Guadal, Esteban Barría.