Ante la posibilidad que el Gobierno presente un veto para detener la promulgación de la ley que prohíbe el corte de suministro de servicios básicos mientras dure la pandemia, el diputado Miguel Ángel Calisto aseguró que “se trataría de un hecho lamentable”, e instó al Gobierno a no seguir poniendo trabas para que esta iniciativa se transforme en ley.

Aysen.- El legislador aseguró que “es lamentable que el gobierno analice la opción de presentar un veto para seguir entorpeciendo la promulgación de esta ley. Se trata de un proyecto discutido por la Cámara de Diputados y el Senado, con un apoyo transversal de los parlamentarios, tanto de Gobierno como de oposición”.

Calisto agregó que “estamos en una situación extremadamente compleja económicamente para miles de familias que no han podido salir a generar ingresos, por lo que uno espera que el Gobierno apoye este tipo de iniciativas, que además no implican ningún gasto para el Estado”.

Finalmente, el diputado Calisto aseguró que “este tipo de actitudes demuestran una insensibilidad tremenda por parte del ejecutivo. Yo esperaría una actitud acorde a la emergencia y mucho más empática con quienes lo están pasando pésimo debido a los coletazos económicos generados por la crisis sanitaria”.