Luego de que el Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS) del Ministerio de Salud publicara durante este sábado el 27º Informe Epidemiológico de Covid-19, señalando que en la Región de Aysén existen cinco muertes por Covid-19 sin PCR positivo y que no habían sido difundidas previamente, la senadora Ximena Ordenes calificó el hecho como “grave” y llamó a las autoridades a mantener la transparencia, la claridad y ser oportunas en la entrega de información sobre la crisis sanitaria.

Aysen.- La senadora Ordenes señaló que “estos antecedentes demuestran que la estrategia del Gobierno para enfrentar la pandemia fracasó, tal como veníamos señalando desde hace semanas. El problema de la entrega de información fue uno de los gatillantes de la salida del Ministro Jaime Mañalich, dado que resulta incomprensible que existan diferencias tan grandes en las cifras de contagios y de fallecidos a nivel nacional”.

Ordenes indicó que “el 27° Informe Epidemiológico entrega datos que sitúa a nuestro país en un panorama complejo, que se viene advirtiendo desde hace mucho tiempo en cada uno de los territorios, y es que en las cifras del reporte diario no se estaba consignando lo que realmente se vive en los distintos servicios de salud del país: la saturación, la real cantidad de contagios y el verdadero número de muertes”.

Añadió que en la Región de Aysén nunca se informaron las cifras dadas a conocer por el 27° informe epidemiológico del Ministerio de Salud, lo que “constituye un hecho grave”, dado que, además, existe una creciente preocupación por lo que sucede con el Covid-19 en las regiones.

“El Informe epidemiológico del Ministerio de Salud consigna 5 muertes en la Región de Aysén que nunca fueron informadas. Al no informar sobre estas 5 muertes, las autoridades del Gobierno instalaron en la población la idea de falsa normalidad, lo que es un hecho grave dado que no se ajusta a lo que realmente está pasando con la crisis sanitaria, especialmente en las regiones”, señaló la parlamentaria.

La senadora Ordenes explicó que “ante un contexto epidemiológico tan complejo, la población necesita claridad y transparencia en la información que entregan las autoridades -tanto nacionales como regionales- ya que con ello se muestra a la comunidad cómo está evolucionando la crisis sanitaria de manera real y fidedigna”.

“Esto resulta injustificable, no puede ser que en el informe nacional nos enteremos que hubo muertes que en nuestra Región jamás fueron comunicadas. Exigimos una respuesta y que se cambie de una vez por todas la estrategia, dado que las cifras demuestran que la situación está descontrolada, y eso es total responsabilidad de las autoridades encargadas de manejar esta pandemia”, indicó la senadora Ximena Ordenes.