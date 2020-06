La senadora de la Región de Aysén, Ximena Ordenes, patrocinó un proyecto de acuerdo con el que el Senado solicita al Presidente de la República el envío de una iniciativa legislativa que permita el retiro de hasta el 10% de los ahorros previsionales de los chilenos y chilenas, con el fin de paliar los efectos económicos y sociales que está dejando la crisis sanitaria de covid-19 en nuestro país.

Aysen.- El proyecto patrocinado por la senadora Ordenes junto a otros senadores, pide al Ejecutivo que se permita el retiro de hasta el 10% de los saldos de las cuentas de capitalización individual, reportadas al 1 de marzo de 2020, a todas y todos los afiliados al sistema, estén o no cotizando, con lo que las AFP deberán traspasar parte de sus ahorros previsionales dentro del plazo de 30 días desde una eventual publicación de la ley y sin costo alguno para los cotizantes.

La parlamentaria explicó que, tal como formula el proyecto, el retiro de hasta un 10% de los fondos de pensiones, es una modalidad que distintas Senadoras y distintos Senadores han promovido con el objeto que cientos de miles de familias puedan enfrentar los gastos que las familias requieren realizar para cumplir un confinamiento oportuno y seguro.

“Ante tal situación, solicitamos que se permita mediante este proyecto, que parte de estos ahorros puedan ser retirados por los afiliados para fines de sobrevivencia durante este difícil período, donde se ha evidenciado además una importante crisis económica y social en nuestro país”, señaló Ordenes.

Ordenes además sostuvo que “la clase media de este país aún queda al margen de las líneas de ayuda del Estado. Así como el ejecutivo ha planteado flexibilizar las restricciones para que las AFP puedan prestar recursos a las empresas, es incomprensible que las personas con problemas de ingresos para alimentos y subsistencia hoy en día no puedan usar sus ahorros para solventarlos”.

Asimismo, la senadora recordó que en la última encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research, quedó de manifiesto que existe un alto apoyo ciudadano a la idea de retirar una parte de los fondos de pensiones, dado que un 66,7% manifestó estar muy de acuerdo con esta posibilidad de acceder a los fondos individuales de las AFP para poder sortear las dificultades económicas derivadas de la crisis por coronavirus.

Ordenes indicó que “por otra parte, resulta inconcebible que el Ejecutivo si haya enviado un proyecto de ley para flexibilizar las inversiones de las AFP con el fin de financiar créditos a grandes empresas, pero no se abra a cuidar la seguridad social de las personas hoy en día”.

“Estamos hablando de fondos que son el ahorro de cada trabajador y son de su patrimonio, tal como quedó constatado con la decisión del Tribunal de Antofagasta que ordenó a una AFP a entregar el 100% de los fondos pertenecientes a la profesora María Angélica Ojeda. Esperamos que el Ejecutivo escuche la voz mayoritaria de la ciudadanía y acceda a legislar en esta materia, especialmente para abordar la crisis sanitaria, económica y social que recrudece día tras día”, indicó la senadora Ximena Ordenes.