Cuando ya ha pasado cerca de un año y medio desde la firma de un convenio entre el Core y el Ministerio de Salud donde se aseguran los recursos para la construcción de una UCI pediátrica, el diputado Calisto criticó la lentitud con la que avanza esta iniciativa, resaltando la necesidad de darle prioridad para terminar con el traslado de niños a otras regiones.

Aysen.- Según el legislador, “este es un tema que venimos planteando hace bastante tiempo, la urgente necesidad de agilizar la implementación de la UCI Pediátrica para el Hospital Regional de Coyhaique. Recordemos que a finales de 2018 se firmó un convenio entre el Core y el Minsal por 61 millones de pesos, donde se comprometían los recursos para esta y otras obras. Si ya están asegurados los recursos, no hay razón para tanta lentitud en su implementación”.

“Nosotros en algún minuto con muchas dirigentas y organizaciones levantamos el terma de la UCI Pediátrica. Nos reunimos con el Ministro, instancia en la que se crearon dos camas de UTI pediátrica. Esto fue un avance, pero lo que necesitamos de fondo es la UCI. Aquí yo he visto lentitud en la implementación de esta unidad”, aseguró.

Calisto aseguró que “esto es tan importante para nuestros niños, lo digo como un papá que tuvo a su hijo hospitalizado en el hospital regional. Actualmente los pequeños que se agravan deben ser atendidos en la UCI de los adultos, donde incluso les toca ver gente morir cuando hay emergencias, situaciones traumáticas para los niños, las que tenemos que evitar lo antes posible”.

Finalmente, el diputado Calisto señaló que “hago un llamado a la autoridad de salud sobre la necesidad y urgencia de implementar la UCI pediátrica para el hospital regional de Coyhaique. Tenemos que garantizarles una buena atención a nuestros niños, especialmente porque están los recursos aprobados para esta unidad del Hospital. No hay excusas para hoy en día dilatar su implementación.