Durante varios días, los Consejeros Regionales han participado en jornadas de revisión y análisis del Anteproyecto de Inversión Regional ARI 2021 presentada por diversos organismos públicos y sus seremis, a fin conocer la inversión proyectada desde los distintos ministerios en la región para el próximo año.

Coyhaique.- Para el Consejo Regional es importante conocer la priorización de los sectores para el 2021 insistiendo en que en el contexto del coronavirus se necesitan más recursos que apunten a levantar la región en lo social y en lo económico.

Sobre el proceso de análisis y discusión presupuestaria, el presidente del Consejo Regional, Sergio González explicó que “como Consejo Regional hemos estado en diversas reuniones conociendo el ante proyecto regional de inversiones (ARI) del año 2021, que tiene que ver con los recursos que va a poner el Estado en nuestra Región de Aysén para el desarrollo y la reactivación económica que tanto necesitamos para el próximo año.”

En tanto, el consejero regional de la Provincia de Capitán Prat, Jorge Abello, comentó que “nos interesa conocer los proyectos pero también las discrepancias entre la región y el nivel central, respecto de recursos que son necesarios y que no están considerados”.

“Las primeras señales no son muy alentadoras sobre un presupuesto de reactivación económica como todos esperamos, por ello, seguiremos insistiendo en este aspecto y la primera instancia será la discusión presupuestaria con autoridades del gobierno central hasta llegar a la aprobación de la ley de presupuesto 2021”, agregó Abello.

En la misma línea, el consejero regional de la Provincia de Capitán Prat, Carlos Campos, puso énfasis en la necesidad de recursos para la región. “Hemos insistido en que se puedan solicitar más recursos desde los servicios dado que nuestras arcas siempre están debilitadas porque hay muchas necesidades en la región”.

“Por lo tanto, es importante de que no tengan la impresión de que debemos ahorrarlo todo. Tenemos algunos servicios que son relevantes y que vienen a aportar al motor económico de la región, hay servicios que son muy relevantes, entre ellos; SERVIU, MOP, Agricultura y otros. Además, hay otros servicios con los que tenemos convenios de programación sobre los que hay acuerdo con el CORE y por tanto, deben ejecutarse y deben asegurarse los recursos. A su vez, hay sectores que vienen ahorrándose todo por hacer un guiño al gobierno y lo que se debe hacer es solicitar las platas a nivel central para poder invertir en Aysén”, añadió Campos.

Finalmente, el Consejero Regional, Raúl Rudolphi, destacó que “presupuesto e inversiones son tareas propias del Consejo Regional, y dada la crisis sanitaria, social y económica, requiere la mayor atención de nuestra parte. Hemos realizado un trabajo focalizado, con la presencia de Ministerios claves en la reactivación económica y generación de empleo; entregando el mensaje a las autoridades sectoriales de la necesidad de sumar esfuerzos por traer la mayor cantidad de recursos para nuestra Región, indistintamente si son sectoriales, provisiones, convenios interinstitucionales o inversión privada, hoy es cuando debemos unirnos, no fallar y responder a las necesidades de las familias de Aysén”.